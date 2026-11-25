La máxima no superaría los 29º, el viernes llegaría a 31º y el fin de semana treparía hasta los 35º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 26 de noviembre en Rosario una jornada con cielo parcialmente nublado y 29º de temperatura máxima, que el viernes subiría a 31º y el fin de semana llegaría a 35º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, un registro de 15º y cielo ligeramente nublado, y a la mañana se esperan vientos moderados del norte con los termómetros trepando a 24º y cielo parcialmente nublado que se mantendría por el resto del día. Para la tarde se espera una máxima de 29º bajando a 25º en la noche.

El viernes comenzarían a subir las marcas, con 31º de máxima y 18º de mínima. El cielo estaría otra vez parcialmente nublado.

El sábado estaría ligeramente nublado con 34º de máxima y 18º de mínima.

El domingo tendría pocos cambios en las condiciones, con cielo ligeramente nublado, la máxima en leve ascenso (35º) y la mínima en 18º.

El lunes se mantendría la máxima en 35º y la mínima subiría hasta los 21º, con cielo parcialmente nublado.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado pero nuevamente con registros entre 35º y 21º.