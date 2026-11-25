El consumo en las grandes superficies volvió a hundirse y acumula una contracción de 2,9 % en nueve meses de 2026. La caída del ingreso y el empleo profundizan el derrumbe

El consumo en supermercados volvió a caer en septiembre y acumuló cuatro meses consecutivos de retrocesos mensuales, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los hogares y debilidad de la actividad económica. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas bajaron 0,9 % mensual y un 3 % respecto de septiembre de 2025. De esta manera, acumularon una contracción del 2,9 % durante los primeros nueve meses del año.

Por su parte, las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron un 0,5 % respecto de agosto, aunque registraron un crecimiento interanual del 1%, sobre una baja base de comparación. En lo que va del año, el sector acumuló una caída del 2,5 %.

Las ventas en supermercados registraron caídas interanuales durante todos los meses de 2026. Tras una breve recuperación entre abril y mayo en términos desestacionalizados, la actividad retomó su trayectoria descendente en junio y acumuló una contracción cercana al 4 % en los últimos cuatro meses.

En los autoservicios mayoristas, como Makro, Vital, Maxiconsumo y Diarco, que comercializan alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo en grandes volúmenes, tanto para hogares como para pequeños comercios, el crecimiento interanual de septiembre debe interpretarse con cautela, dado que en igual mes de 2025 las ventas habían retrocedido un 13,1 %. Además, la serie tendencia-ciclo registró su séptima caída mensual consecutiva, lo que refleja la persistencia de las dificultades del sector.

Los relevamientos privados también dan cuenta de un deterioro que trasciende la coyuntura. Según la consultora Scentia, el volumen de ventas en supermercados y autoservicios independientes cayó un 13,9 % en 2024, un 2,6 % en 2025 y acumuló una nueva contracción del 3,2 % entre enero y octubre de este año.

El retroceso también alcanza a productos de uso cotidiano. Durante los primeros diez meses de 2026, las ventas de bebidas sin alcohol en supermercados de cadena disminuyeron un 9,5 %; las de productos perecederos, un 7,7 %; las de bebidas alcohólicas, un 4,9 %; y las de artículos de desayuno y merienda, un 4,4 %.

En los mayoristas, en tanto, las contracciones más pronunciadas se verificaron en bebidas sin alcohol (-20,8 %), productos perecederos (-8,6 %) y bebidas alcohólicas (-7 %).

Las bebidas sin alcohol se ubican entre los productos más afectados por la caída del consumo, con un retroceso acumulado del 9,5 % en supermercados y del 20,8 % en mayoristas durante los primeros diez meses de 2026.

Medios de pago

A su vez, los datos del Indec reflejan modificaciones en la composición de los medios de pago. En septiembre, la facturación de los supermercados mediante tarjetas de crédito aumentó un 15,5 % interanual en términos nominales y la correspondiente a tarjetas de débito, un 14,3 %, por debajo del crecimiento del 25 % de las ventas totales.

Por el contrario, las operaciones en efectivo y mediante otros instrumentos, entre los que se incluyen las billeteras virtuales y los códigos QR, registraron incrementos nominales del 35,3 % y del 65,6 %, respectivamente.

Detrás de la debilidad del consumo se encuentra una combinación de factores vinculados con la evolución de los ingresos, el encarecimiento de los gastos esenciales y las dificultades del mercado laboral.

En septiembre, el índice de salarios del Indec registró un incremento del 1,3 %, por debajo de la inflación del 1,9 %. La situación fue particularmente adversa para los trabajadores del sector privado no registrado, cuyos ingresos disminuyeron incluso en términos nominales (-0,8 %).

En octubre, mientras que la inflación general fue del 2,2 %, la canasta básica alimentaria aumentó un 3,1 % y la total, un 3,5 %.