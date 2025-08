Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual

“Tengo fe no sólo en los abogados, sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar, como también los testigos, las pruebas y las pericias a las que me sometí siendo la víctima. Mi expareja nunca declaró ni se sometió a las pericias”, agregó.

La propia Prandi, representada por Fernando Burlando y su equipo, será la primera de 14 testigos en la causa. La denuncia original fue presentada en octubre de 2021. El fiscal Christian Fabio solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022, instancia que comenzará efectivamente este martes.

Contardi se presentará al juicio con una tobillera electrónica en su pierna, una orden de restricción de acercamiento a su expareja de por lo menos 300 metros y un embargo económico de 100 millones de pesos. Hasta el momento, el empresario realizó dos descargos en la causa, donde negó rotundamente las acusaciones. En caso de ser encontrado culpable, la pena máxima por el crimen que se le indaga es de 50 años de prisión, aunque podría ser menor.

La denuncia de Julieta Prandi

Ante la Justicia, Prandi aseveró que los supuestos abusos que incluyeron violaciones, amenazas, sometimientos durante el sueño y manipulación psicológica. Declaró que fue abusada al menos 144 veces en tres años, según su propio testimonio ante el tribunal.

En diálogo con el programa televisivo "Desayuno Americano", Prandi contó que la última vez que vio a Contardi fue el 14 de febrero de 2019, el día en que se fue definitivamente de la casa que compartían. Por esto mismo, pidió a las autoridades judiciales no tener que ver a su ex durante el proceso oral, por lo que se estima que se estima que el acusado podría estar en una sala contigua o cubierto con un biombo. “Tengo mis reservas por mi integridad y la de mis hijos”, dijo.

En relación al vínculo de su ex con Mateo y Rocco, Prandi fue contundente en cuanto a su entendimiento de la paternidad. “El padre de mis hijos no es el que pone la semilla, sino el que vela por tu bienestar, que te cuida, te ama y te protege, no el que te da vuelta la cara. Eso hacía con mis hijos, por eso el padre hoy es Emanuel, el padre del corazón que vive con nosotros, los cuida, los escucha, está en el día a día”, apuntó, en referencia a Emanuel Ortega, con quien está en pareja desde 2020.