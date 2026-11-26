La escudería francesa cometió errores en sus informes financieros de 2025, aunque no superó el límite presupuestario ni obtuvo ventajas deportivas

La sanción para la escudería francesa no tiene consecuencias deportivas sino que será económica

Alpine recibió una sanción económica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por incumplir procedimientos vinculados con el límite presupuestario de la temporada 2025. El equipo francés reconoció las irregularidades en sus informes financieros y acordó con el organismo una penalización, aunque no superó el tope de gastos establecido.

"Se ha constatado que nueve equipos de F1 cumplen con la normativa para 2025. Se ha identificado una infracción menor por exceso de gasto y una infracción de procedimiento para WGPE Ltd (Williams GP), así como una infracción de procedimiento para Alpine Racing Ltd (Alpine) ", indicó la FIA en un comunicado.

El caso de la escudería de Franco Colapinto no corresponde a un exceso del límite presupuestario. La escudería con sede en Enstone presentó imprecisiones en la documentación financiera anual, relacionadas con la clasificación de determinados gastos y ajustes.

Según informó Motorsport, entre los errores detectados figuraron exclusiones incorrectas de costos ajenos a la actividad deportiva, como gastos de marketing, recursos humanos y bonificaciones para empleados.

La FIA aclaró que esas irregularidades no le dieron al equipo ninguna ventaja competitiva. Por ese motivo, la sanción no incluyó consecuencias deportivas y se limitó al aspecto económico.

En un comunicado, Alpine reconoció los errores y aceptó las conclusiones de la Administración del Límite de Costes (CCA): "BWT Alpine reconoce y acepta las conclusiones de la Administración del Límite de Costes (CCA) correspondientes al periodo de información de 2025. El equipo admite que, sin saberlo, cometió una infracción de procedimiento, como consecuencia de inexactitudes en la documentación de información anual relativa a los costes relacionados con exclusiones y ajustes".

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Qué acuerdo alcanzaron Alpine y la FIA

Alpine y la FIA resolvieron el caso mediante un Acuerdo de Incumplimiento Aceptado (ABA, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite que una escudería reconozca una infracción y acepte una resolución consensuada dentro del Reglamento Financiero de la categoría.

La Administración del Límite de Costes destacó la colaboración del equipo durante la investigación: "La Administración del Límite de Costos reconoció que Alpine actuó de manera cooperativa y de buena fe durante todo el proceso de revisión y procuró proporcionar información y pruebas adicionales cuando se le solicitaron de manera oportuna".

El organismo también aclaró que no encontró pruebas de que Alpine buscara u obtuviera una ventaja indebida a partir de las irregularidades.

En este sentido, la escudería francesa se defendió: "El reglamento financiero sigue siendo relativamente nuevo, evoluciona constantemente y es complejo, con algunas exclusiones y ajustes abiertos a la interpretación de cada equipo".

Además, el equipo reconoció que debe mejorar sus procedimientos internos para evitar nuevos errores en futuras presentaciones financieras.