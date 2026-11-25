Jennifer Barreto se consagró ganadora del principal certamen mundial de belleza. En San Sebastián siguen festejándolo como un Mundial de fútbol

Los pepinianos llevan casi dos días completos de fiesta desde que "la Barreto" fue elegida ganadora del certamen de belleza Miss Universo. Es que Jennifer Barreto, primera madre y mujer casada en obtener el título del famoso certamen, es oriunda de San Sebastián, un ciudad de casi 40 mil habitantes enclavada en las montañas del oeste de Puerto Rico, donde hay numerosas elevaciones de roca caliza que la gente de la zona siempre llamó "pepinos". Y de allí deriva su antiguo nombre, San Sebastián del Pepino, y también su gentilicio, pepiniano.

“¡Fue un día para la historia!”, exclamó un exaltado empleado municipal en la oficina del alcalde. Su alegría se replicaba en la mayoría de los pobladores de San Sebastián, orgullosos de la corona de "la Barreto", como la llaman los pepinianos en las calles. “¡Emocionada! Estábamos seguros de que la de nosotros iba a ganar”, sostuvo María Rivera mientras atendía pedidos en la panadería El Guayabal.

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Barreto, de 27 años, tiene una hija y cuenta con maestrías en psicología de la investigación y trabajo social clínico. También trabaja como especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para combatir conductas dañinas. “Su trayectoria es un poderoso recordatorio de que la maternidad, el matrimonio y la ambición personal no son mutuamente excluyentes, y de que el potencial de una mujer nunca debe definirse por la etapa de la vida en la que se encuentre”, dijo Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo.

La organización comenzó a permitir que mujeres casadas y madres compitieran en 2023. El certamen alguna vez fue sinónimo internacional de la belleza absoluta, y con los años en algunos países se sumaron voces críticas que afirman que cosifica a las mujeres y promueve ideales corporales poco realistas. Pero, por estas horas, en San Sebastián no existen ese tipo de cuestionamientos y los pepinianos celebran como si hubiesen ganado el Mundial de fútbol.

Bocinazos en las calles

El avance de Barreto en el concurso fue seguido de cerca en San Sebastián. Mientras superaba las rondas finales en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en su ciudad natal cada vez se veían más festejos en las calles y su nombre era parte de todas las conversaciones en los comercios.

En la final, Barreto se cubrió el rostro con las manos cuando anunciaron que había superado a Miss República Dominicana y Miss Venezuela. Mientras la flamante monarca celebraba al ritmo de “Dancing Queen”, miles de portorriqueños en todo Estados Unidos bailaron con ella. En San Sebastián, la plaza pública estalló frente las pantallas gigantes que retransmitían el evento y luego los bocinazos invadieron la ciudad hasta la madrugada.

El alcalde de San Sebastián, Eladio Cardona Quiles, encabezó una de las caravanas de autos haciendo sonar su bocina. “Es un logro bien espectacular. Están todas las mujeres hermosas del universo y ella logró sobresalir. Feliz de que representó a los pepinianos", dijo después.

Barreto es la sexta portorriqueña en ganar la corona de Miss Universo, y el país ahora tiene la tercera mayor cantidad de títulos de Miss Universo, detrás de Estados Unidos con nueve y Venezuela con siete.

Su pueblo natal se hizo conocido por Pepino Power, un grupo de voluntarios formado para restablecer la electricidad después de que el huracán María azotara Puerto Rico en 2017 como una tormenta de categoría 4.