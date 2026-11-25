El camión cisterna se vio involucrado en un choque en El Cairo y desató un incendio masivo. Decenas de autos quedaron calcinados y la cifra de víctimas podría aumentar

Un choque en el que estuvo involucrado un camión cisterna que transportaba combustible desató un incendio masivo en una importante autopista que rodea El Cairo, la capital de Egipto, dejando al menos 31 muertos.

El incendio en Ring Road, una autopista que rodea El Cairo, provocó el incendio de docenas de vehículos y al menos otras 21 personas resultaron heridas, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Salud.

El tramo de la autopista donde ocurrió el choque está en Waraq, un vecindario densamente poblado en Guiza, parte del área metropolitana del Gran Cairo.

El presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi expresó sus condolencias a las víctimas en un comunicado. La Fiscalía Pública dijo que se estaban realizando pruebas de ADN para identificar a las personas fallecidas.

Siguen llegando videos increíbles del incendio provocado por la volcadura de un camión cisterna en el Cairo (Egipto) que transportaba hidrocarburos donde al menos 30 personas murieron y 15 resultaron heridas pic.twitter.com/pMqgUp9HlJ

| URGENTE: Informes de más de 30 personas muertas después de que un camión que transportaba productos petrolíferos se volcó al girar en la Autopista de Circunvalación de El Cairo, desencadenando una explosión masiva y un incendio que se propagó a varios vehículos cercanos,… pic.twitter.com/gg50UOjU43

El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, señaló que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y que él mismo se dirigiría al lugar del incidente. Agregó que el número de muertos era preliminar, por lo que la cifra podría aumentar.

Miles de automovilistas mueren cada año en accidentes de tránsito en Egipto, que tiene un historial negro de seguridad en el transporte. El exceso de velocidad, el mal estado de las rutas y la escasa aplicación de las leyes de tránsito son algunas de las principales causas de los choques.

En enero pasado 21 personas murieron y 16 resultaron heridas en un choque en cadena en una ruta cerca de la provincia sureña de Beni Suef.