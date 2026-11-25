También fueron citados otros dos sacerdotes por trata de personas y reducción a la servidumbre con 43 posibles víctimas

El juez federal Daniel Rafecas citó a declarar como imputado a uno de los máximos dirigentes del Opus Dei y a otros dos sacerdotes de esa organización católica en el marco de una investigación por la presunta trata de personas y reducción a la servidumbre que identificó a 43 mujeres como posibles víctimas.

El magistrado convocó al sacerdote Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei y segundo en la jerarquía de la organización, a prestar declaración el 19 de febrero próximo. Además convocó a Víctor Urrestarazu y a Gabriel Dondo, según indicó el abogado de las denunciantes, Sebastián Sal.

>> Leer más: Cuál es la historia de la casona histórica del Opus Dei que se vendió en barrio Martin

Las citaciones a indagatoria habían sido solicitadas al juez por varios fiscales que investigaron los hechos denunciados, que se habrían producido entre mediados de la década de 1970 y 2015.

Fazio se desempeñó como vicario regional entre 2010 y 2014, mientras que Urrestarazu ocupó ese mismo cargo que cubría Argentina y otros países del Cono sur entre 2014 y 2021. Dondo fue responsable de la sección de mujeres de la organización en Argentina entre 1991 y 2017.

El Opus Dei dijo en un comunicado que recibía la decisión judicial “con plena disposición a colaborar” y señaló que es un paso necesario para “esclarecer de forma definitiva una situación que ha estado marcada por acusaciones carentes de sustento fáctico y jurídico”.

Decenas de víctimas

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2023 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (Protex) por la explotación que habrían sufrido decenas de numerarias auxiliares del Opus en centros de esa organización distribuidos en Argentina y en el exterior.

La pesquisa identificó a más de 40 mujeres que habrían sido reclutadas cuando eran niñas o adolescentes, muchas de ellas provenientes de hogares de bajos recursos y de zonas rurales, bajo promesas de acceso a la educación y la formación profesional. Una vez reclutadas habrían sido convertidas en “numerarias auxiliares” para realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei.

Las indagatorias se centran en el caso de una mujer que llegó al país a los 16 años y que habría sido reclutada por miembros del Opus Dei bajo la promesa de que podría continuar sus estudios y obtener un título en hotelería. M. I. E. habría sido sometida a jornadas laborales de hasta 15 horas que incluían tareas de limpieza, cocina, lavandería y planchado, lo que llevó al deterioro de su salud física y mental, y la empujó a una depresión.

El código penal contempla una pena de hasta 15 años de prisión por la reducción a la esclavitud o servidumbre y de hasta ocho años por la captación, el traslado o la acogida de personas con fines de explotación. También podrían contemplarse agravantes.