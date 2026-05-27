A los 69 años murió por ELA Pierre Deny, actor de "Emily in Paris"

El actor francés participó en las temporadas 3 y 4 del éxito de Netflix. La noticia fue confirmada por su familia y replicada por medios internacionales

El actor francés Pierre Deny falleció a los 69 años. El intérprete se volvió mundialmente conocido por su participación en la exitosa serie de Netflix "Emily in Paris" y murió a causa de severas complicaciones relacionadas con la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Deny formó parte de las temporadas 3 y 4 de la serie protagonizada por Lily Collins, donde interpretó a Louis de Léon, el director ejecutivo de la empresa de artículos de lujo JVMA. Según trascendió, el actor falleció el lunes 25 de mayo. La noticia fue confirmada por la agencia AFP a través de un comunicado enviado por la familia del artista y replicada por distintos medios internacionales como Le Parisien, TMZ y Daily Mail.

“Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny este lunes 25 de mayo tras un caso repentino y grave de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)”, expresaron sus hijas en un comunicado enviado a la agencia AFP .

Cabe remarcar que la enfermedad que padecía Pierre Deny es la misma que también sufrió el actor Eric Dane, reconocido por sus trabajos en "Grey's Anatomy" y "Euphoria". En Argentina, esta enfermedad también fue padecida por el recordado humorista y escritor rosarino Roberto Fontanarrosa.

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Quién es Pierre Deny

Pierre Deny fue un actor francés nacido en 1956 que alcanzó reconocimiento mundial en los últimos años por interpretar a Louis de Léon, el CEO de la compañía de moda de lujo JVMA, en la exitosa serie de Netflix "Emily in Paris". También integró el elenco de la serie francesa "La Mantis" de Netflix

A lo largo de su carrera también participó en numerosas obras de teatro y en populares telenovelas francesas como" Une femme d'honneur" (Una mujer de honor), "Julie Lescaut", "L'Instit" (El profesor), "Joséphine, ange gardien", "La Nouvelle Maud" (La nueva Maud), "Camping Paradis" y "Plus belle la vie" (La vida es bella) y "Demain nous appartient" (El mañana nos pertenece).

Qué es la ELA y sus síntomas

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una paralización muscular progresiva. La ELA afecta a las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los enfermos de ELA pierden la movilidad de su cuerpo

Se inscribe dentro de las enfermedades poco frecuentes, afecta las células motoras del cerebro y la médula espinal provocando la pérdida del tono muscular. Sus síntomas son múltiples y no todos ocurren en el mismo momento ni en todas las personas.

Los síntomas que deben obligar a una consulta con un especialista son: "Debilidad muscular progresiva, cambios en el tono de voz o trastornos en la deglución asociados a calambres o no. Todas estas situaciones son motivo para consultar al neurólogo", dijo a este diario el médico Esteban Calabrese, del Hospital Español de Rosario e Ineco, un referente en el abordaje de esta enfermedades neuromusculares.

Aunque se conocen cada vez más diagnósticos en personas famosas o referentes de distintas áreas, el médico considera que no hay un aumento en la incidencia de la ELA pero si un número mayor de personas diagnosticadas. "Al haber más información en la población y entre los médicos en general se la sospecha más rápidamente. Sin embargo, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 12 meses aproximadamente: tenemos que seguir trabajando para que ese intervalo sea menor", puntualizó el neurólogo.

"Una versión digital de mi voz antes de la enfermedad. Hoy es una tecnología que no es accesible a todos pero va a ser un objetivo de mi fundación que lo sea”, escribió en su cuenta X Esteban Bullrich en 2021. Allí compartió un mensaje creado a través del sistema “My Own Voice” .

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