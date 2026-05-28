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Chechu Bonelli habló de las amenazas Darío Cvitanich y la decisión de reubicar a su perra

La conductora explicó por qué tomó la decisión de buscarle un nuevo hogar a la mascota que compartía con el exfutbolista luego de su separación

28 de mayo 2026 · 11:19hs
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Chechu Bonelli respondió las críticas por la decisión de reubicar a su perra Frida

Chechu Bonelli respondió las críticas por la decisión de reubicar a su perra Frida, en medio del conflicto con su ex, Darío Cvitanich

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras catorce años de matrimonio suma nuevos capítulos de tensión. La conductora respondió a las críticas por la decisión de reubicar a la perra que compartía con su exmarido y habló de un supuesto mail amenazante del exfutbolista.

“Solo voy a decir que estoy agotada, cansadísima, que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie ni mi nombre, ni mi apellido, ni a mi persona. Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco. Es fuerte lo que voy a decir, pero desconozco y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento la situación cambie. Pero yo no voy a permitir que salgan a la luz cosas, primero privadas y segundo, que no son verdades”, dijo en un móvil televisivo.

Una de las hermanas de Cvitanich, aseguró que Bonelli no se quiso hacer cargo de Frida, la perra que tenía en común con Darío, y decidió buscarle un nuevo hogar. Ante esto, Chechu recibió múltiples críticas en redes y ella salió a responder.

Embed - CHECHU BONELLI VS. DARÍO CVITANICH: "RECIBÍ UN MAIL AMENAZANTE DE ÉL HACIA MÍ"

>> Leer más: El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

En principió, se refirió a la versión de que el exfutbolista no podía tener a la perra en su casa y por eso Bonelli debía ocuparse. “No vive en un departamento, porque cuando me lo permite, dejo a mis hijas en la puerta de su casa. Él me informó por mail que no se iba a hacer más cargo, que no tenía las condiciones para seguir teniéndola. Entonces, le digo: ‘¿De qué condiciones me hablás? Si venías hasta hace un tiempo teniendo la perra con vos. Tenés jardín, tenés casa y tenés una persona, como tengo yo, que la semana que están las nenas, están a disposición de las nenas. De hecho, vive con las nenas y se hace cargo de las nenas’. Entonces, no entendía cuál era el sentido de lo que me estaba planteando”, contó Chechu.

“Adoro a la perra, a la perra decidí yo adoptarla, la sacamos nosotros del campo. Estamos hablando hoy de un perro que amo, que está bien cuidado, gracias a Dios, que está en el lugar donde yo también había propuesto llevarla”, sumó.

Según relató la conductora, la decisión de reubicar a Frida no fue arbitraria. “Mis nenas me habían comentado que tal vez uno de sus hermanos estaba dispuesto a tener la perra. Como nunca supe nada, tomé el incentivo de comunicarme con una excuñada mía, teniendo en cuenta que somos familia, que las nenas van a poder seguir estando en contacto con la perra, y quedaría en la familia y obviamente sé al cuidado de quién está”, compartió Chechu, quien además confirmó que su excuñada estuvo de acuerdo en recibir a la mascota en su casa.

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Pero la reacción de Cvitanich, según Bonelli, fue hostil. “Darío se entera. Recibo un mail un tanto amenazante donde me decía que me prohibía pisar su ciudad y me prohibía entrar en contacto con su familia, porque si no me iba a iniciar acciones legales. Para mí su mamá era una madre para mí, ya lo dije. Me costó la separación, me costó alejarme, sobre todo de su mamá. Y la verdad que yo trato de respetar para evitar conflictos lo que es lógico o no lógico al pie de la letra”, apuntó la conductora. “No podemos tener diálogo, porque el diálogo que hay no es acorde ni sano y a mí me hacía muy mal y traté de cortar con eso”, cerró.

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