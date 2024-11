Juanse: "Hemos sido muy cuestionados, nos han intentado ridiculizar"

Ante esta promocionada Última Ceremonia, en diálogo con La Capital, Juanse dice que el estado emocional de la banda no es muy reflexionado ni particular. También agrega: “Nosotros tenemos que superarnos o mostrar algo que entre de la misma manera que entró lo anterior, eso es realmente un trabajo. Aparte, siempre fuimos una banda que ha estado fuera del establishment”.

- ¿Nunca fueron la banda de moda?

Estuvimos de moda, pero nunca fuimos la banda de moda, estábamos de moda dentro de lo que nos seguían. Eso fue lo que hizo que el grupo tuviera un público cautivo, para decirlo de alguna manera, pero siempre estuvimos fuera del establishment.

- Tocaron en la campaña que realizó como candidato a presidente Eduardo Angeloz en 1989. Luego, en una nota que te hicieron, te consultaron sobre eso y dijiste que tocarías hasta para Hitler.

No, no, para Mussolini.

- ¿Fue real esa respuesta?

Sí, porque me daba bronca que quisieran politizar lo que realmente era altamente politizable, porque quisiéramos o no estábamos tocando para una campaña electoral. Lo que pasa es que la gente nos iba a ver. Cuando vos me decías si estuvimos de moda o no, en esa época era impresionante porque la gente nos iba a ver a nosotros, porque éramos el grupo que estaba empezando a explotar. Era impresionante la cantidad de gente que iba a vernos. ¿Sabés lo que nos hacían? Nos ponían en distintos horarios, para que cuando terminábamos de tocar, no se fueran todos. Cuando me hacen esa pregunta, yo contesto eso y los organizadores me sacan de la gira. Duró dos fechas nada más, nos tuvieron que reincorporar porque se pudría todo. Porque, claro, la gente iba y nosotros no tocábamos. Bueno, y afortunadamente (risas) Angeloz no ganó y nosotros seguimos tocando (risas).

- ¿Qué pasaría hoy si te llama cualquier político para tocar?

Hoy no voy a ningún lado. Ahí fuimos porque teníamos dos discos nada más, pero teníamos mucho potencial. Me acuerdo que tocábamos “Enlace”, “Ceremonia”, “Sucio Gas”, “Estrella”, “Líder”, y “Carol”, que era el éxito de difusión del segundo disco. Imaginate, era una explosión. Pero lo que más pegaba en esa época era lo que podíamos llegar a brindar en el show. Yo estaba totalmente chiflado y la gente también iba a ver un poco eso. Yo me tiraba del escenario, acá nadie se tiraba del escenario, al menos a una multitud. Había shows de esos que eran 8000, 11000 personas.

- ¿Lo sentís importante al repertorio de Ratones Paranoicos?

Estamos súper hiper bendecidos desde el punto de vista de lo que es el contenido. Llevo varios cuadernos donde voy documentando la construcción. Te la hago corta: hemos llegado a ensayar 52 temas. Hay canciones que uno puede hacer y quedan instaladas en lo que la gente denomina acervo popular. El tema nuestro siempre fue fijarnos y estudiar muy detenidamente qué es lo que realmente iba a quedar en los resultados finales. Eso tampoco me lo adjudico yo, ni se lo adjudico a la banda en sí. Es muy importante también los productores que hemos tenido, desde Gustavo Gauvry, Andrew Oldham, Guyot/Toth. Después, bueno, lo demás es rock and roll. Y hay varios factores que se nos presentaron, que fueron siempre muy estudiados desde el punto de vista del contenido, de no ideologizar las letras, de contar una historia en todas las canciones, y de tener un concepto de estructura musical que mantenga alta la expectativa de lo que es el desarrollo de un show, también. Hay canciones que el público adoptó como referencia y nosotros tratamos de no incumplir esa relación que se da de comunicación.

- Nunca entendí, en cuanto al estilo, por qué los emparentan directamente con los Stones. ¿Qué te parece esa relación?

(Risas) Nunca tuvo asidero real. Primero tocamos con Keith Richards en Vélez en noviembre del 92. Tuvimos que enviar el material en CDs. Si yo soy Richards y recibo una banda que va a hacerme de apertura y es una banda que es como una banda de covers de la banda que yo lidero, no los pongo. Andrew me contó que cuando él empezó a trabajar con los Stones, la problemática que tenían era que Brian Jones no era un compositor. Entonces a Andrew no le quedó otra que inventar una dupla compositiva y fueron Richards y Jagger los elegidos. Y les pasó lo mismo con Chuck Berry. Al grupo la gente los asociaba tanto a Chuck Berry que la dificultad era crear un estilo propio. Esa misma dificultad que tuvieron de alguna manera también la tuvimos nosotros al principio, porque no nos podían instalar en ningún rubro. Acá no había bandas que tuvieran este estilo, que es muy complejo. Nosotros éramos una banda que estaba mucho más involucrada con Humble Pie, Small Faces o los New York Dolls. Te digo más, éramos mucho más parecidos a los Sex Pistols. Pero teníamos nuestro propio estilo.

Sentíamos una admiración muy grande por los Rolling y nos gustaba todo lo de la época de los 60 hasta los 80, pero sabíamos perfectamente bien que teníamos nuestras propias armas. Creo que la clave del desarrollo de nuestro estilo es la unidad y el conocimiento que tenemos entre Sarco, Pablo y yo desde el punto de vista de nuestra amistad y nuestro devenir en el mismo lugar donde nos criamos. Roy hace que todo se transforme en una especie de máquina que nosotros estamos acostumbrados a manejar. No es nada especial, es algo que surge de la química.

Hay una cosa muy graciosa, pero que también llama la atención: cuando los Stones alcanzan por primera vez un disco de oro, con un tema que se llama “Highwire”, que está incluido en “Flashpoint”, el disco de oro me lo dieron a mí en Sony Music. Yo creo que puede denominarse paroxismo, una cosa es lo que está afuera y otra cosa es lo que pasa realmente. Ahora, que eso nos vino de primera no te lo puedo negar, nos dio un certificado muy grande de respaldo. Inclusive hemos llegado a hacer un homenaje a los Stones en el Estadio Obras donde metimos 8000 personas en un show. Ese día también fuimos muy sinceros con el público, porque no fueron solamente temas de los Rolling Stones, íbamos intercalando los temas nuestros con los temas de ellos, y ahí se notaba la gran diferencia que había desde el punto de vista estilístico.

- ¿Cuán importante es el Juanse compositor?

Es sorprendente, como diría Hegel, desde lo fenomenoide. Yo creo que es también un poco que mi viejo era compositor. Pero yo compuse toda mi vida, ya de chico me componía mis temas infantiles. Pero cuando no tenés conciencia todavía del hecho de que estás dentro de un recorrido, en realidad es lo que vos haces, te vas profesionalizando, pero de acuerdo a tu forma de vida. O sea, es muy difícil de explicar. Siempre es para agradecer, porque he cursado muchas disciplinas universitarias, no las he terminado, y esto es el resultado de haber trabajado toda mi vida sin ningún tipo de objetivo, digamos, tenerlo adentro desde el punto de vista creativo. Con el tiempo, a nosotros nos ha pasado de todo, hemos sido siempre una banda que ha estado fuera del establishment. Nunca he recibido un premio, bah, una sola vez, de la revista Prensario, que lo tengo para pisar papeles.

- ¿El mejor premio es el reconocimiento?

Hablo de esto un poco para apiolar a algunos artistas que realmente cumplen con una misión de marketing y es como ir dentro del ganado. Así como hay un ganado desde el punto de vista de la audiencia que va y escucha cualquier cosa, pero porque si no estás adentro de esa masa, es como que quedas medio afuera del sistema. Entonces los chicos, obviamente, se meten en el rollo ese de seguir artistas, que yo tampoco puedo cuestionar porque yo no soy crítico de arte ni tampoco soy juez. Pero nosotros sí fuimos muy cuestionados, nos han intentado ridiculizar, nos ha pasado de todo. Así como también hemos tenido muchos reconocimientos de muchas áreas, por ejemplo, saber que Spinetta hizo un cover nuestro en uno de sus discos. Para mí ese fue uno de los premios más grandes que yo he recibido en mi vida. Después, haber trabajado con todos los músicos con los que nosotros realmente sentíamos cierta admiración, entonces bueno, es como que te plantea que el camino que fuimos siguiendo fue correcto, con sus idas y venidas, sus dramas, sus épocas de locura, sus momentos, y llegamos hasta acá.