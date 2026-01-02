Juana Repetto reveló por qué no fue al casamiento de su hermano menor

Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena, compartió fotos de su casamiento, pero Repetto no aparecía en ninguna. Los motivos

Fiel a su estilo, Juana Repetto empezó el 2026 en medio de una polémica. Es que durante el primer día del año la actriz e influencer publicó un video explicando por qué no asistió a la boda de su hermano menor, Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena.

Unos días antes de que termine el 2025, Lena compartió fotos de su casamiento con Delfina Villagra . Hubo un aspecto de las imágenes publicadas en Instagram que llamó particularmente la atención de los usuarios de redes sociales: la ausencia de Juana Repetto.

Los cibernautas se preguntaron por qué Repetto no asistió a la ceremonia y dejaron comentarios en el posteo Lena, a tal punto que el joven tuvo que cerrar esta sección y ahora es imposible comentar.

Por qué Juana Repetto no fue el casamiento de su hermano

Luego de varias consultas de sus seguidores, Juana Repetto reveló en redes sociales por qué no asistió a la boda de su hermano menor. La explicación fue tajante: la actriz no fue invitada a la ceremonia.

"Ya entendí todo, me mandaron el posteoooo... Ni idea, era un trámite al parecer, NA QUE VER. Pero no, no fuimos invitados ni mis hijos ni yo”, dijo Repetto en una historia de Instagram

“Ya entendí por qué está toooodo el país preguntándome. ¡Si hubo un posteo diviiiiino de vestido blanco hasta el piso! Un casamiento que era ‘un trámite’. No me invitaron, no fuimos mis hijos y yo porque no me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”, continuó, tajante, la influencer.

"Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos", escribió la pareja de recién casados en el posteo que desató la controversia.