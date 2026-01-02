La Capital | Zoom | Juana Repetto

Juana Repetto reveló por qué no fue al casamiento de su hermano menor

Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena, compartió fotos de su casamiento, pero Repetto no aparecía en ninguna. Los motivos

2 de enero 2026 · 10:51hs
Juana Repetto contó por qué no asistió al casamiento de su hermano Bautista Lena

Juana Repetto contó por qué no asistió al casamiento de su hermano Bautista Lena

Fiel a su estilo, Juana Repetto empezó el 2026 en medio de una polémica. Es que durante el primer día del año la actriz e influencer publicó un video explicando por qué no asistió a la boda de su hermano menor, Bautista Lena, hijo de Reina Reech y Pablo Lena.

Unos días antes de que termine el 2025, Lena compartió fotos de su casamiento con Delfina Villagra. Hubo un aspecto de las imágenes publicadas en Instagram que llamó particularmente la atención de los usuarios de redes sociales: la ausencia de Juana Repetto.

Los cibernautas se preguntaron por qué Repetto no asistió a la ceremonia y dejaron comentarios en el posteo Lena, a tal punto que el joven tuvo que cerrar esta sección y ahora es imposible comentar.

>> Leer más: "Recientemente separada", Juana Repetto anunció su tercer embarazo

Por qué Juana Repetto no fue el casamiento de su hermano

Luego de varias consultas de sus seguidores, Juana Repetto reveló en redes sociales por qué no asistió a la boda de su hermano menor. La explicación fue tajante: la actriz no fue invitada a la ceremonia.

"Ya entendí todo, me mandaron el posteoooo... Ni idea, era un trámite al parecer, NA QUE VER. Pero no, no fuimos invitados ni mis hijos ni yo”, dijo Repetto en una historia de Instagram

“Ya entendí por qué está toooodo el país preguntándome. ¡Si hubo un posteo diviiiiino de vestido blanco hasta el piso! Un casamiento que era ‘un trámite’. No me invitaron, no fuimos mis hijos y yo porque no me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”, continuó, tajante, la influencer.

f4beb98e-b7f4-4db7-970e-b692f625ad6a

"Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos", escribió la pareja de recién casados en el posteo que desató la controversia.

Noticias relacionadas
La banda surcoreana BTS, una de las más populares del K-pop, anunció nuevo disco y regreso a los escenarios para este 2026

BTS, los reyes del K-pop, anunciaron su regreso con una gira mundial en 2026: ¿vienen a Argentina?

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones

Tragedia en Hollywood: encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo

Más de 25 años después de su estreno, Juan Pablo Geretto repone Solo como una perra, el emblemático unipersonal que catapultó su carrera

Juan Pablo Geretto vuelve con el histórico "Solo como una perra", a más de 25 años de su estreno

De izquierda a derecha Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink), Will Byers (Noah Schnapp) y Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) en el episodio final de Stranger Things

Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Lo último

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

El fuego destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de 14 mascotas que habían sido rescatadas de la calle. La familia perdió todo y piden colaboración

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Ovación
El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Policiales
Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
POLICIALES

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Ciudad
Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse
La Ciudad

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El Mundo

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Política

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Información General

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo