El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El experimentado volante, de 37 años, concluyó su vínculo a fin de 2025 con la entidad del Parque y analiza algunas ofertas que recibió, incluso del exterior

Por Luis Castro

2 de enero 2026 · 09:39hs
Éver Banega llegó a Newells a comienzos de 2024 y fines de 2025 concluyó su vínculo contractual.

Éver Banega llegó a Newell's a comienzos de 2024 y fines de 2025 concluyó su vínculo contractual.

Con la decisión de no continuar en Newell's, Éver Banega comenzó a analizar con mayor detenimiento las posibilidades para jugar en la temporada 2026. Si bien le surgieron diversas opciones -incluso del exterior-, una que está sobre la mesa y que trascendió en las primeras horas del año es la chance de Defensa y Justicia con Mariano Soso al frente del equipo y quien lo dirigió en el final de la temporada 2024 e inicio de la 2025 en la Lepra. Si existe una seducción el volante continuaría en actividad después de cumplir con el sueño de jugar en el Rojinegro, el club del cual es hincha.

“Con Éver estuvimos reunidos. Él no va a seguir en el club, es una decisión de los dos, del jugador y del club”, informó Roberto Sensini a los pocos días de la asunción de la nueva dirigencia y de esa manera despejó uno de los interrogantes en torno al jugador, cuyo vínculo concluyó a fines de diciembre de 2025 después de haber llegado al Parque en enero de 2024 y firmado un contrato por dos temporadas.

Con el pase en su poder Banega tendría en mente seguir en actividad -se mencionó también la chance de colgar los botines, pero nada confirmado-. Ni bien se dio a conocer la noticia de que no iba a seguir en Newell's, uno de los llamados que sonó con más fuerte fue el de Soso -otro exLeproso- para sumarlo al Halcón de Varela.

>>Leer más: Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Incluso, con la llegada del nuevo año y desvinculado oficialmente de la Lepra trascendió que hubo algunas conversaciones concretas desde Varela con el fin de seducirlo ya que tendría otros ofrecimientos de entidades del exterior.

Un exdefensor de Newell's suena en River

Durante varios mercados de pases Ángelo Martino pretendió irse de Newell's y finalmente a mitad de 2025 acordó su salida y rápidamente fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de CSKA Sofía de Bulgaria, en una operación que se cerró -según trascendió- en cerca de 400 mil dólares, monto que la dirigencia rojinegra aceptó teniendo en cuenta que el vínculo del jugador finalizaba en diciembre.

>>Leer más: El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El lateral izquierdo, de 27 años y con un contrato hasta el 30 de junio de 2028, se adaptó rápido a su nuevo club y se convirtió en una pieza fundamental, tan es así que tuvo activa participación en el equipo. Y ahora su nombre comenzó a sonar en River y como alternativa a contratar.

