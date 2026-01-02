Tragedia en Hollywood: encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo

Victoria Jones, de 34 años, fue hallada en una habitación de hotel en San Francisco durante la madrugada del 1º de enero. Aún se desconoce la causa de su muerte

Alrededor de las 3 de la madrugada de Año Nuevo, fue encontrada muerta Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones , en una habitación del hotel Fairmont en San Francisco, California. Las autoridades locales acudieron al establecimiento tras un llamado de emergencia y certificaron su defunción.

La noticia fue informada por el medio TMZ, quien detalló que el Departamento de Bomberos local recibió el aviso médico a las 2.52 am. Al llegar al lugar, los médicos de urgencia evaluaron el cuerpo y la declararon fallecida a la joven de 34 años.

Minutos más tarde, el Departamento de Policía de San Francisco llegó al alojamiento y, en conjunto con la Oficina de Médico Forense, recabaron toda la información encontrada para iniciar la investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se difundió información respecto a las causas de fallecimiento. Sin embargo, los primeros indicios aportados indicaron que no había señales de violencia ni sustancias que pudieran corresponder a un crimen .

Según el diario Daily Mail, la actriz fue encontrada inconsciente por un huésped en el piso 14 del hotel. El personal del establecimiento asistió a la víctima con RCP, aunque no tuvieron éxito. Además, Tommy Lee Jones ni su entorno familiar dieron declaraciones públicas.

Quién era la actriz Victoria Jones

Victoria Jones, de 34 años, era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor tuvo a su hijo mayor, Austin, de 43 años. Desde chica manifestó interés por seguir los pasos de su padre en la actuación.

En 2002, debutó en "Hombres de Negro II", una de las películas más reconocidas de su progenitor. Además, participó de la serie "One Tree Hill" en 2003 y volvió a trabajar en la película "Los tres entierros de Melquíades Estrada" (2005), dirigida por Lee Jones.

Tras esas experiencias, optó por un perfil bajo y se alejó de la actuación, aunque continuó acompañando a Tommy Lee Jones en distintas apariciones públicas y alfombras rojas de eventos alrededor del mundo.