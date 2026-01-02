La Capital | Zoom | BTS

BTS, los reyes del K-pop, anunciaron su regreso con una gira mundial en 2026: ¿vienen a Argentina?

La banda surcoreana anunció su regreso a los escenarios con nueva música, después casi cuatro años de hiato por el cumplimiento del servicio militar en su país

2 de enero 2026 · 10:52hs
La banda surcoreana BTS

La banda surcoreana BTS, una de las más populares del K-pop, anunció nuevo disco y regreso a los escenarios para este 2026

El 2026 arrancó con un notición para los fanáticos del K-pop: BTS, una de las bandas más populares del género, anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial y el lanzamiento de música nueva. El grupo surcoreano llevaba casi cuatro años de pausa porque varios de sus miembros tenían que cumplir el servicio militar obligatorio.

La confirmación general llegó a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, la banda ya se lo había comunicado a miembros de su Army (el fandom oficial) de una manera muy particular: a través de cartas escritas a mano enviadas por correo a las casas de algunas fanáticas.

Las afortunadas fueron quienes estuvieron suscritas a uno de sus sistemas de membresía durante los últimos tres años. Cada uno de los siete integrantes de BTS escribió cartas de manera personal saludando a sus seguidores por año nuevo. Además, dejaron un mensaje clave: “2026.03.20”. El 20 de marzo será entonces la fecha del lanzamiento del álbum, todavía sin nombre.

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, dijeron en una transmisión en vivo el 31 de diciembre. El disco será el primero de la banda desde la salida de “Proof” en 2002.

image - 2026-01-02T110137.638
La postal que mandaron los BTS a sus fanáticos para desearles feliz año y confirmar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

La postal que mandaron los BTS a sus fanáticos para desearles feliz año y confirmar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco

>> Leer más: K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

En los últimos cuatro años, los BTS que terminaban con el servicio militar se embarcaron en proyectos solistas mientras esperaban que el resto de sus compañeros completaran el compromiso civil, obligatorio en Corea del Sur.

“Los he visto como solista durante los últimos dos años y ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”, aseguró Jin. “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, mientras que V prometió a los fans: “En 2026 crearemos aún más y mejores recuerdos juntos, así que espérenlo con entusiasmo”, afirmó Jungkook por su parte.

El anuncio no es completamente sorpresivo, porque la banda ya había anunciado el 1 de julio que estaban trabajando en un nuevo disco y en una gira mundial. Sin embargo, la confirmación fue celebrada con efusividad por los fanáticos de todo el mundo.

Gira mundial en 2026: ¿se viene Argentina?

Big Hit Music, el sello discográfico surcoreano que representa a BTS, dijo que los detalles oficiales sobre fechas y destinos de la gira aún están por confirmarse. De todas maneras, se espera de entrada que el tour se extienda hasta 2027.

“Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros”, afirmaron los BTS en junio pasado.

El fandom en Argentina espera con particular ansiedad, dado que la banda nunca se presentó en el país. La expectativa es que esta sea finalmente la gira que les permita encontrarse con sus ídolos.

