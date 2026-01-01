Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

La historia de los héroes de Hawkins concluyó. El último capítulo de Stranger Things apostó al impacto emocional y dejó interrogantes abiertos

Luego de diez años en pantalla, Stranger Things llegó a su final definitivo con el estreno de “The Rightside Up”, el octavo episodio de la temporada 5, de 128 minutos de duración. La despedida llegó cargada de expectativas: desde su debut en 2016, la serie construyó una de las bases de fans más grandes de la televisión reciente y convirtió su desenlace en un evento global.

El cierre combinó acción, sacrificio, nostalgia y un final deliberadamente abierto , con el destino de Eleven como eje emocional y narrativo.

El episodio retomó la historia tras “El puente”, cuando el grupo de Hawkins irrumpió en la base militar emplazada en el Upside Down para enfrentar el conflicto final. Mientras los militares intentaron capturar a Eleven para utilizar sus poderes, Vecna avanzó con su plan de fusionar Hawkins con el Abismo a través de la conexión mental de doce niños.

La batalla se desarrolló en varios frentes: el rescate de los niños atrapados en la estructura arácnida ligada al Mindflayer, el intento de frenar el descenso del Abismo y el enfrentamiento directo con Vecna. En ese contexto, la muerte de Kali/Ocho marcó uno de los momentos más duros del episodio.

El clímax llegó cuando Eleven decidió regresar al Upside Down para frenar definitivamente el ciclo de violencia, sacrificándose durante la explosión final. Dieciocho meses después, Hawkins parecía haber recuperado la normalidad, aunque la serie dejó abierta la posibilidad de que Eleven hubiera sobrevivido gracias a una ilusión.

Un final abierto y cargado de nostalgia

El epílogo mostró a los personajes transitando el paso a la adultez: graduaciones, nuevas elecciones de vida y un regreso simbólico a la partida de Calabozos y Dragones en el sótano, como en el inicio de la serie. La despedida estuvo acompañada por “Heroes”, de David Bowie, reforzando el tono melancólico.

Ese cierre abierto, que dejó en manos del público la interpretación final sobre el destino de Eleven, se convirtió en uno de los puntos más debatidos.

Qué dijo la crítica especializada

Con el estreno del episodio final, comenzaron a circular las primeras reseñas. El balance fue dispar.

La valoración más entusiasta llegó desde Collider, que consideró al capítulo como el mejor de toda la temporada 5 y un cierre a la altura del fenómeno. El medio destacó que el extenso metraje permitió cerrar los arcos de los personajes y subrayó que el destino de Eleven aportó “el golpe emocional más grande del episodio”. Aunque marcó como debilidad la subtrama militar y algunas falsas muertes, concluyó que esos puntos no opacaron una batalla final “emocionante y completa”.

Más crítica fue la mirada de The Independent, que otorgó tres estrellas sobre cinco. Para el diario, la serie se perdió en una mitología confusa y priorizó el espectáculo por sobre la coherencia narrativa. Señaló que, tras una espera de tres años, el resultado fue difícil de seguir y dejó demasiadas preguntas sin resolver sobre el Upside Down y Vecna. Aun así, reconoció que el gran acierto histórico de la serie fue su elenco, con actuaciones destacadas de Winona Ryder, David Harbour y Jamie Campbell Bower.

En una línea similar, la revista Empire calificó el final como “grande y emotivo”, pero demasiado seguro. Según su análisis, el desenlace pareció diseñado para no incomodar a nadie, con pocas muertes y escasas consecuencias reales para los protagonistas. Sin embargo, elogió la música, las actuaciones en los momentos más íntimos y la forma en que la serie abordó el paso a la adultez.

Por su parte, The Washington Post cuestionó la falta de explicaciones claras sobre la mitología del Upside Down y el Mindflayer. El diario consideró que el final priorizó la emoción por sobre la coherencia, especialmente en los últimos 45 minutos, centrados en el destino de los personajes. Aun así, valoró el uso de la nostalgia, la música y los flashbacks como herramientas efectivas para cerrar la historia.

El veredicto final

La quinta temporada de Stranger Things, que incluyó sus tres volúmenes, alcanzó una calificación promedio del 86 por ciento positiva en Rotten Tomatoes. Con los ocho episodios ya disponibles en Netflix, el final dejó un balance agridulce: celebró a sus personajes, apeló a la emoción y a la nostalgia, pero no terminó de convencer a todos en términos narrativos.

Como su propio cierre sugiere, Stranger Things eligió no imponer una verdad definitiva. Diez años después, la serie se despidió dejando que cada espectador decida si Eleven sobrevivió y si ese fue, o no, el mejor final posible.