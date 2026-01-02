Qué se sabe del spin-off de Stranger Things: el origen de Vecna, entre las claves

Los creadores de Stranger Things confirmaron que el episodio final escondió una pista directa sobre el futuro spin-off de la saga. No será en Montauk ni con nuevos niños de Hawkins

Poco antes del estreno del episodio final de Stranger Things , los hermanos Duffer adelantaron que el cierre de la serie incluía una pista concreta que conectaba directamente con el próximo spin-off de la franquicia de Netflix. Tras el final, las teorías de los fans se multiplicaron, pero ahora los propios creadores aclararon qué elemento del desenlace será clave para la nueva historia.

Durante semanas, las especulaciones apuntaron a dos posibilidades principales: una continuación centrada en Nancy Wheeler y su hermana Holly, una de las figuras más relevantes de la quinta temporada, o un nuevo relato ambientado en Montauk, el pueblo al que Hopper propone mudarse junto a Joyce. Sin embargo, ambas teorías fueron descartadas.

En una entrevista con Deadline, Ross Duffer fue tajante al desmentir la hipótesis de Montauk. “No hay ningún spin-off de Montauk. Fue solo un guiño a los fans que saben que la serie comenzó con ese título provisional”, explicó . De ese modo, quedó descartada la idea de profundizar en el llamado Proyecto Montauk, una teoría conspirativa real que había inspirado parcialmente el origen de la serie.

Tampoco habrá una continuación protagonizada por Holly Wheeler y la nueva generación de niños que aparece en la escena final jugando Calabozos y Dragones. “Es algo mucho más pequeño”, señaló Ross Duffer, y aclaró que el spin-off tendrá personajes nuevos y una mitología diferente, aunque conectada con el universo original.

La pista clave está en el origen de Vecna

La verdadera conexión con el spin-off aparece en uno de los recuerdos más perturbadores del episodio final. En una entrevista con Variety, los Duffer confirmaron que la pista es la piedra incandescente que el joven Henry Creel extrae de un maletín en el desierto, el objeto que marca su primer contacto con el Azotamentes y el inicio de su transformación en Vecna.

Ese elemento será central en la nueva serie. “El spin-off profundizará en eso y lo explicará”, adelantó Matt Duffer. Según los creadores, la historia responderá algunas preguntas que quedaron abiertas en el final de Stranger Things, pero no será una exploración directa del Azotamentes, sino una mitología completamente nueva.

Qué se sabe del nuevo spin-off

El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y todavía no fue anunciado oficialmente por Netflix. Estará ambientado en otra década, contará una historia independiente con nuevos personajes y tendrá otra localización. Los hermanos Duffer no serán los showrunners, aunque sí estarán involucrados de manera activa en el aspecto creativo.

Ross Duffer confirmó que retomarán el trabajo formal en el spin-off a partir del lunes 5 de enero, luego del cierre definitivo de la serie principal, que se extendió durante casi una década desde su estreno en 2016.

Antes, una serie animada

Mientras tanto, el universo de Stranger Things seguirá expandiéndose con una producción ya confirmada. En 2026 llegará Stranger Things: Relatos del 85, una serie animada que funcionará como intercuela entre las temporadas 2 y 3. Volverán los personajes clásicos como Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max y Hopper, aunque ninguno de los actores originales pondrá su voz.

Lejos de marcar un punto final, el cierre de Stranger Things abre así una nueva etapa para una de las franquicias más exitosas de Netflix, con historias que buscarán ampliar su mitología sin repetir la fórmula original.