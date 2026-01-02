La Capital | Zoom | Stranger Things

Qué se sabe del spin-off de Stranger Things: el origen de Vecna, entre las claves

Los creadores de Stranger Things confirmaron que el episodio final escondió una pista directa sobre el futuro spin-off de la saga. No será en Montauk ni con nuevos niños de Hawkins

2 de enero 2026 · 11:59hs
Henry

Henry, antes de ser Vecna, el villano de Stranger Things. Podría ser la clave del spin-off

Poco antes del estreno del episodio final de Stranger Things, los hermanos Duffer adelantaron que el cierre de la serie incluía una pista concreta que conectaba directamente con el próximo spin-off de la franquicia de Netflix. Tras el final, las teorías de los fans se multiplicaron, pero ahora los propios creadores aclararon qué elemento del desenlace será clave para la nueva historia.

Durante semanas, las especulaciones apuntaron a dos posibilidades principales: una continuación centrada en Nancy Wheeler y su hermana Holly, una de las figuras más relevantes de la quinta temporada, o un nuevo relato ambientado en Montauk, el pueblo al que Hopper propone mudarse junto a Joyce. Sin embargo, ambas teorías fueron descartadas.

No habrá spin-off en Montauk ni con Holly

En una entrevista con Deadline, Ross Duffer fue tajante al desmentir la hipótesis de Montauk. “No hay ningún spin-off de Montauk. Fue solo un guiño a los fans que saben que la serie comenzó con ese título provisional”, explicó. De ese modo, quedó descartada la idea de profundizar en el llamado Proyecto Montauk, una teoría conspirativa real que había inspirado parcialmente el origen de la serie.

Tampoco habrá una continuación protagonizada por Holly Wheeler y la nueva generación de niños que aparece en la escena final jugando Calabozos y Dragones. “Es algo mucho más pequeño”, señaló Ross Duffer, y aclaró que el spin-off tendrá personajes nuevos y una mitología diferente, aunque conectada con el universo original.

>> Leer más: Ya está en producción la nueva serie de Netflix de los creadores de "Stranger Things"

La pista clave está en el origen de Vecna

La verdadera conexión con el spin-off aparece en uno de los recuerdos más perturbadores del episodio final. En una entrevista con Variety, los Duffer confirmaron que la pista es la piedra incandescente que el joven Henry Creel extrae de un maletín en el desierto, el objeto que marca su primer contacto con el Azotamentes y el inicio de su transformación en Vecna.

Ese elemento será central en la nueva serie. “El spin-off profundizará en eso y lo explicará”, adelantó Matt Duffer. Según los creadores, la historia responderá algunas preguntas que quedaron abiertas en el final de Stranger Things, pero no será una exploración directa del Azotamentes, sino una mitología completamente nueva.

Qué se sabe del nuevo spin-off

El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y todavía no fue anunciado oficialmente por Netflix. Estará ambientado en otra década, contará una historia independiente con nuevos personajes y tendrá otra localización. Los hermanos Duffer no serán los showrunners, aunque sí estarán involucrados de manera activa en el aspecto creativo.

>> Leer más: Llegó el final de "Stranger Things": un repaso por la serie que se volvió un fenómeno pop

Ross Duffer confirmó que retomarán el trabajo formal en el spin-off a partir del lunes 5 de enero, luego del cierre definitivo de la serie principal, que se extendió durante casi una década desde su estreno en 2016.

Antes, una serie animada

Mientras tanto, el universo de Stranger Things seguirá expandiéndose con una producción ya confirmada. En 2026 llegará Stranger Things: Relatos del 85, una serie animada que funcionará como intercuela entre las temporadas 2 y 3. Volverán los personajes clásicos como Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max y Hopper, aunque ninguno de los actores originales pondrá su voz.

Lejos de marcar un punto final, el cierre de Stranger Things abre así una nueva etapa para una de las franquicias más exitosas de Netflix, con historias que buscarán ampliar su mitología sin repetir la fórmula original.

Noticias relacionadas
Tras 9 años, Stranger Things llega a su fin

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio final de la serie en Netflix

stranger things 5: cuando se estrena el volumen 2 de la temporada final en netflix

Stranger Things 5: cuándo se estrena el Volumen 2 de la temporada final en Netflix

El Cultural Fontanarrosa, con instalaciones renovadas, anunció su agenda para el primer mes del verano

El Cultural Fontanarrosa tendrá actividades gratuitas durante todo enero

La banda surcoreana BTS, una de las más populares del K-pop, anunció nuevo disco y regreso a los escenarios para este 2026

BTS, los reyes del K-pop, anunciaron su regreso con una gira mundial en 2026: ¿vienen a Argentina?

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Lo último

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

El fuego destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de 14 mascotas que habían sido rescatadas de la calle. La familia perdió todo y piden colaboración

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Ovación
El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Policiales
Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
POLICIALES

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Ciudad
Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse
La Ciudad

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El Mundo

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Política

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Información General

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo