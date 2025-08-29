"Recientemente separada", Juana Repetto anunció su tercer embarazo

La actriz anunció con un divertido video en Instagram que volverá a ser mamá. Rumores de su reconciliación con Sebastián Graviotto

La vida de Juana Repetto está tomando giros inesperados. Tras anunciar su separación en abril, después de casi cinco años de matrimonio, la actriz compartió en sus redes sociales que está embarazada de su tercer hijo.

A través de un video publicado en Instagram, Juana dio la noticia a sus seguidores. Vale recordar que hace apenas unos meses había confirmado su separación de Sebastián Graviotto. Con un hijo en común y más de 15 años de relación, la pareja había formado una familia ensamblada junto a Toribio (hijo mayor de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo que tuvieron en 2021.

Ahora, con su característico estilo humorístico y espontáneo, la actriz compartió la noticia de su tercer embarazo en Instagram.

El sorpresivo anuncio de Juana Repetto

La hija de Reina Reech compartió en su perfil de Instagram un reel en el que se la ve realizándose un estudio de sangre y mostrando dos pruebas de embarazo con resultado positivo comparandose con otras mujeres recién separadas. Junto al video escribió: “Surprise”.

Minutos después, publicó un breve clip en sus historias de Instagram: “¡Buen día, amichas! Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. Caídas del bocho van a estar todas, a otro nivel me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, expresó haciendo referencia a su anuncio de tercer embarazo.

Si bien no brindó muchos detalles sobre la noticia, los usuarios comenzaron a preguntarse sobre una posible reconciliación con su ex pareja Sebastián Graviotto.

Mientras tanto, Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show (El Trece) que Graviotto es efectivamente el padre del bebé.

La historia de amor entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Sebastián Graviotto fue un ex participante de "Gran Hermano", conoció a Juana a través de su amiga Eugenia Puggioni, quien también había participado en la quinta edición del reality show. En ese momento la pareja tuvo un par de salidas, sin embargo el vinculo no funcionó.

El tiempo pasó y los mediáticos comenzaron a construir sus propios caminos. En el 2010, Juana tuvo a su primer hijo, Toribio, por inseminación artificial. Mientras que Sebastián también se convirtió en padre. Fue en 2018 cuando los mediáticos se dieron una segunda oportunidad.

A partir de ese momento, se volvieron inseparables. En 2020, en plena pandemia, Juana y Sebastián sellaron su amor con el matrimonio civil. A mitad de ese mismo año, nació el primer hijo de la pareja, Belisario. Los mediáticos esperaron hasta 2023 para realizar la celebración del casamiento. Finalmente, tras casi cinco años de matrimonio, confirmaron su separación definitiva.