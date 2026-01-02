Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

En temporada de verano el dolor de oído es frecuente. Cómo prevenir infecciones que se producen en las piletas o el río. Consejos prácticos

Los chicos son los más sensibles a las otitis de pileta, pero pueden ocurrir a cualquier edad

Las otitis pueden ocurrir todo el año pero son frecuentes en temporada de verano por el contacto con el agua de piletas, río o mar. Los más afectados suelen ser los niños y adolescentes pero es un problema que puede darse a cualquier edad . La inflamación, generalmente causada por una infección bacteriana, viral o por hongos que afecta el oído externo o medio provoca dolor, sensación de oído tapado y puede dar fiebre.

La infección que se produce en el conducto externo es también denominada "otitis del nadador" y hay maneras de prevenirla.

Una de ellas es utilizando alcohol boricado. ¿Qué es? ¿Cómo se usa?

La Sociedad Argentina de Otorrinolaringología y los especialistas recomiendan su uso (ácido bórico en alcohol) como antiséptico y secante para prevenir la otitis externa tras nadar o jugar en el agua. Hay que aplicar 1 o 2 gotas en cada oído, pero atención, advierten que no debe ser usado si hay dolor, sospecha de perforación del tímpano y tampoco hay que utilizarlo en los menores de 3 años. Tampoco debe recurrirse a esta opción por largos períodos. Por eso, ante cualquier duda, lo mejor es consultar al médico para que de pautas de cuidado.

El alcohol boricado se consigue en las farmacias. Dependiendo del tamaño se consigue desde los 2000 mil pesos pero hay presentaciones incluso más económicas.

Lo que no debe hacerse

Es común que ante el malestar que genera la inflamación en el oído las personas intenten introducir un hisopo u otro elemento. Esta acción no debe realizarse nunca porque puede traer consecuencias: lesiones importantes, dañar la piel del conducto auditivo que es sensible y generar tapones de cera.

En el caso de que se diagnostique una otitis externa por la exposición al agua se necesitará recurrir a analgésicos y gotas con antibiótico que deben ser indicadas por un profesional. El médico, además, indicará la dosis y por cuánto tiempo de acuerdo a la edad, historia clínica y gravedad del cuadro.

Lo que sí se puede

Después de salir del agua hay que secarse bien la parte externa de los oídos con una toalla suave y limpia y mover levemente la cabeza para que salga el agua.

Se pueden colocar unas gotas de alcohol boricado si la estadía en la pileta a sido larga o hay dudas sobre la calidad del agua.

En este sentido es muy importante que las piscinas estén correctamente tratadas, con la cantidad necesaria de cloro y otros productos aprobados para mantenerla. Ante las altas temperaturas es necesario extremar los cuidados, en piletas hogareñas y en los clubes.

Si son personas con antecedentes de otitis externas frecuentes, que suelen desarrollar tapones de cera o que tienen eczema crónico (una descamación de la piel interna del oído), lo ideal es consultar con un otorrino antes de la temporada de verano o de comenzar a ir al club, al río o al mar.