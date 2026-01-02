La Capital | Salud | temporada

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

En temporada de verano el dolor de oído es frecuente. Cómo prevenir infecciones que se producen en las piletas o el río. Consejos prácticos

2 de enero 2026 · 11:59hs
Los chicos son los más sensibles a las otitis de pileta

Los chicos son los más sensibles a las otitis de pileta, pero pueden ocurrir a cualquier edad  

Las otitis pueden ocurrir todo el año pero son frecuentes en temporada de verano por el contacto con el agua de piletas, río o mar. Los más afectados suelen ser los niños y adolescentes pero es un problema que puede darse a cualquier edad. La inflamación, generalmente causada por una infección bacteriana, viral o por hongos que afecta el oído externo o medio provoca dolor, sensación de oído tapado y puede dar fiebre.

La infección que se produce en el conducto externo es también denominada "otitis del nadador" y hay maneras de prevenirla.

Una de ellas es utilizando alcohol boricado. ¿Qué es? ¿Cómo se usa?

La Sociedad Argentina de Otorrinolaringología y los especialistas recomiendan su uso (ácido bórico en alcohol) como antiséptico y secante para prevenir la otitis externa tras nadar o jugar en el agua. Hay que aplicar 1 o 2 gotas en cada oído, pero atención, advierten que no debe ser usado si hay dolor, sospecha de perforación del tímpano y tampoco hay que utilizarlo en los menores de 3 años. Tampoco debe recurrirse a esta opción por largos períodos. Por eso, ante cualquier duda, lo mejor es consultar al médico para que de pautas de cuidado.

El alcohol boricado se consigue en las farmacias. Dependiendo del tamaño se consigue desde los 2000 mil pesos pero hay presentaciones incluso más económicas.

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre calle Ituzaingó

colonias de vacaciones.png

Lo que no debe hacerse

Es común que ante el malestar que genera la inflamación en el oído las personas intenten introducir un hisopo u otro elemento. Esta acción no debe realizarse nunca porque puede traer consecuencias: lesiones importantes, dañar la piel del conducto auditivo que es sensible y generar tapones de cera.

En el caso de que se diagnostique una otitis externa por la exposición al agua se necesitará recurrir a analgésicos y gotas con antibiótico que deben ser indicadas por un profesional. El médico, además, indicará la dosis y por cuánto tiempo de acuerdo a la edad, historia clínica y gravedad del cuadro.

Lo que sí se puede

Después de salir del agua hay que secarse bien la parte externa de los oídos con una toalla suave y limpia y mover levemente la cabeza para que salga el agua.

Se pueden colocar unas gotas de alcohol boricado si la estadía en la pileta a sido larga o hay dudas sobre la calidad del agua.

En este sentido es muy importante que las piscinas estén correctamente tratadas, con la cantidad necesaria de cloro y otros productos aprobados para mantenerla. Ante las altas temperaturas es necesario extremar los cuidados, en piletas hogareñas y en los clubes.

Si son personas con antecedentes de otitis externas frecuentes, que suelen desarrollar tapones de cera o que tienen eczema crónico (una descamación de la piel interna del oído), lo ideal es consultar con un otorrino antes de la temporada de verano o de comenzar a ir al club, al río o al mar.

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

El gobierno estableció un aumento en el precio de los biocombustibles: cómo impacta en la nafta y el gasoil

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

El fuego destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de 14 mascotas que habían sido rescatadas de la calle. La familia perdió todo y piden colaboración

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse
Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
