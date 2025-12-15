La Capital | Joaquín Levinton

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y le agradeció al mozo que le salvó la vida

El líder de Turf llevó tranquilidad al confirmar que recibió el alta médica tras un infarto, agradeció al SAME y anticipó su regreso a los escenarios

15 de diciembre 2025 · 19:36hs
Joaquin Levinton sufrió un infarto el viernes pasado

Joaquin Levinton sufrió un infarto el viernes pasado

Luego de varios días de preocupación y versiones cruzadas, Joaquín Levinton confirmó que recibió el alta médica tras haber sufrido un infarto y que ya se encuentra en su casa, en pleno proceso de recuperación. El líder de Turf decidió hablar en primera persona para llevar tranquilidad a sus seguidores, agradecer el acompañamiento recibido y contar cómo atravesó el episodio de salud que encendió las alarmas en el mundo de la música.

La noticia se conoció este lunes a partir de un mensaje que el propio músico envió al programa Soñé que volaba, el ciclo que conduce Migue Granados en el canal de streaming Olga. Durante la transmisión, Lucas Fridman interrumpió el programa para compartir el contenido del intercambio privado.

El mensaje de Joaquín Levinton

“Gracias, Luqui, ya de alta”, fue el mensaje que Levinton le hizo llegar, confirmando oficialmente su salida del hospital. Luego agregó: “Estoy perfecto, está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien”.

Horas más tarde, el cantante utilizó sus redes sociales para hablar directamente con su público. En un video publicado en sus historias de Instagram, grabado desde su casa y con buen semblante, explicó qué fue lo que ocurrió. “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, relató.

Levinton destacó especialmente la ayuda recibida en los primeros minutos, que resultó clave para su evolución. Contó que el episodio ocurrió en un bar del barrio porteño de Palermo y que fue asistido inicialmente por un mozo del lugar. “Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón, a quien le agradezco un montón”, señaló.

Los agradecimiento

El músico también subrayó la rápida intervención del SAME y del personal del Hospital Fernández, donde fue trasladado y atendido. “Llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”, expresó. Según su propio testimonio, la atención oportuna permitió que en poco tiempo se encontrara estable y comenzara la recuperación.

Ya en su casa, Levinton aseguró que su evolución es favorable y se mostró optimista respecto al futuro inmediato. Incluso se animó a poner plazos para su regreso a la actividad artística. “En un mes ya estaré sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago”, adelantó, llevando alivio a sus fans.

El cierre de su mensaje estuvo marcado por la emoción y el agradecimiento. “Un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño. Me emocioné mucho al ver los mensajes”, dijo, conmovido por el apoyo recibido durante los días de internación.

El infarto de Joaquín Levinton

El infarto que sufrió Joaquín Levinton ocurrió el viernes pasado por la madrugada. La rápida asistencia del personal del bar, sumada a la llegada inmediata del SAME y la atención médica especializada en el Hospital Fernández, fueron determinantes para evitar un desenlace mayor. El propio músico pidió que se destacara públicamente la labor de quienes lo asistieron, a quienes calificó como fundamentales para haberlo “agarrado a tiempo”.

Con el alta médica ya confirmada y un mensaje de calma hacia su público, el líder de Turf inició ahora una etapa de recuperación domiciliaria, con la expectativa de volver a los escenarios en las próximas semanas.

