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La Estación Belgrano de Santa Fe reunirá a coleccionistas de toda la región en una exposición de autos y motos

La muestra, que cumple cinco años y fue declarada Fiesta Provincial, se realizará este fin de semana en la capital santafesina

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

8 de mayo 2026 · 16:25hs
La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita

La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe.
La Estación Belgrano de Santa Fe reunirá a coleccionistas de toda la región en una exposición de autos y motos

La Estación Belgrano de Santa Fe reunirá a coleccionistas de toda la región en una exposición de autos y motos

La Estación Belgrano de Santa Fe reunirá a coleccionistas de toda la región en una exposición de autos y motos

En la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, todo quedó listo para el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, cuando abrirá sus puertas la exposición de autos y motos clásicos y antiguos que, por su convocatoria y calidad, se posiciona como una de las propuestas más destacadas del calendario provincial.

La muestra, que cumple cinco años y fue declarada Fiesta Provincial, tendrá este fin de semana un plus que explica su peso en la agenda: la participación de clubes e instituciones de distintas localidades —de Rosario a Rafaela, de Casilda a San Guillermo— que aportan una representación territorial amplia y un nivel de piezas difícil de reunir en un solo lugar.

En su 5ª edición, la organización pone el acento en la responsabilidad con la que se sostiene el encuentro y en el crecimiento año a año. El recorrido incluye espacios pensados para disfrutar de “autos y motos únicos en el país”, en su mayoría del siglo pasado, junto con las historias de sus dueños y de vehículos emblemáticos. También habrá un sector exclusivo dedicado a las motos, ordenadas por país de origen.

Santa Fe-autos muestra1

En el interior del predio funcionarán cafetería y servicio de bebidas, y en el exterior se montará un patio gastronómico para acompañar la visita. Además, el sábado a las 18:30 se presentará la Banda de la Policía de Santa Fe, con una formación de 20 músicos.

El coordinador de la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos, Luciano Caturelli, resumió los rasgos que distinguen a la propuesta: “Esta muestra tiene algunas claves que la hacen única: primero, los autos y sus propietarios; segundo, el lugar, porque los andenes de la vieja estación le aportan un marco inigualable; y tercero, que es gratuita. Solo pedimos una colaboración para el Banco de Alimentos de Santa Fe, con quien trabajamos desde hace años. Es una combinación perfecta: vehículos de gran nivel, un espacio seguro y cubierto, un fin solidario y una propuesta 100% santafesina”.

En el interior de la Estación Belgrano se exhibirán 116 autos, 50 motos, 2 camiones y 2 colectivos, en una puesta que recrea la época de esplendor del edificio. A esa postal se suma un componente especial: las historias de sus propietarios, que van desde modelos de fabricación nacional hasta unidades que pertenecieron a consulados.

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Como novedad, este año se presentará por primera vez un stand institucional del club organizador, con piezas destacadas: una Chevrolet Speedster 1917 (entre los primeros autos de carrera), un Peugeot 404 que participó del Gran Premio Argentino de Regularidad del ACA, un Chevrolet de competición de 1951 (Fuerza Libre) premiado en Autoclásica 2025, además de un vehículo del siglo XIX y dos motos icónicas en la historia argentina.

Ese entramado de entidades invitadas no solo enriquece la exhibición: también convierte al encuentro en una vidriera regional, donde cada club aporta identidad, historia y vehículos que rara vez salen de su circuito local.

La memoria emotiva del público

Uno de los puntos fuertes del encuentro es la conexión que se genera con quienes lo visitan. Familias enteras recorren la muestra y comparten recuerdos: relatos de padres, abuelos o tíos vinculados a estos vehículos, que despiertan nostalgia y, a menudo, emoción.

También participan instituciones y clubes de la región, entre ellos Rosario Autos Sport, el Museo del Automóvil de Casilda, el Club de Autos Antiguos de Firmat, el Club de Autos Históricos de Rafaela, el Museo del Automóvil de Esperanza y el Club de Clásicos y Antiguos de San Guillermo.

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Lo que hay que saber

La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe.

>>Leer más: Santa Fe continúa con las entregas de patentes y permisos de circulación para autos antiguos

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