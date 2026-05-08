Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

En el Rojo se preparan para visitar al Canalla por los octavos de final del Apertura y también se enfocan en Ángel Di María

Central e Independiente ya están casi listos para enfrentarse el domingo por los octavos de final del torneo Apertura. El partido se jugará a las 15 en el Gigante, con el arbitraje de Yoel Falcón Pérez y Lucas Novelli a cargo del VAR.

Mientras Central trabaja en Arroyo Seco y Jorge Almirón define el equipo para recibir al Rojo en el primer capítulo de los playoffs, con la duda sobre si podrá contar o no con Jaminton Campaz, su colega Gustavo Quinteros ya sabe que recupera a un titular y que puede perder a otro.

El jugador que volverá al primer equipo en el Rojo es Facundo Zabala, quien no jugó contra Independiente porque estaba suspendido. El que aún no se sabe si podrá jugar es Santiago Montiel, quien padece una molestia muscular.

El partido, bajo la lupa del DT de Independiente

En una entrevista con el canal oficial de Independiente, Quinteros habló de Central, de Ángel Di María y del partido del domingo. Y sostuvo: "Antes de fin de año vamos a conseguir algo importante".

"Central es un equipo fuerte, pero tiene falencias con las que podemos hacerles daño si jugamos a nuestro nivel", dijo el entrenador nacido en la localidad santafesina de Cafferata. Pero añadió: "Si no lo hacemos, nos puede lastimar. Central tiene jugadores de jerarquía".

Dijo que lo entusiasma jugar contra el equipo de Almirón, a quien derrotó una vez y empató otra cuando dirigía a Universidad Católica de Chile en 2017, en la Copa Libertadores, y sintetizó cuál será su estrategia en Arroyito: "Vamos a buscar el gol sin perder el equilibrio”, dijo.

Quinteros también habló de la presencia de Di María, quien jugará por primera vez contra Independiente desde que regresó al país a mediados de 2025. “Si agarra la pelota cerca del área, vamos a tener problemas", sostuvo el técnico. Y agregó: "Va a tener una marca designada y un respaldo para cuando se meta en diagonal”.