La Capital | Zoom | Javier Bardem

Javier Bardem salió a aclarar sus dichos sobre Argentina: "Es injusto juzgar a la selección por Milei"

Tras la polémica que generaron sus declaraciones luego de la final del Mundial, el español publicó un video expresando su cariño por Argentina

23 de julio 2026 · 18:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Javier Bardem fue otro de los artistas que salió a aclarar sus dichos sobre Argentina

Javier Bardem fue otro de los artistas que salió a aclarar sus dichos sobre Argentina

Luego de la final del Mundial 2026, la Selección argentina quedó en el centro luego de que se viralizaran campañas de desinformación y publicaciones en redes sociales que la vinculaban con supuestos actos de racismo. En ese contexto, distintos artistas internacionales realizaron comentarios que muchos usuarios interpretaron como críticas hacia la Argentina. Entre ellos estuvieron el cantante británico Niall Horan, el actor Samuel L. Jackson, también la cantante Rosalía y Patti Smith, quienes horas más tarde aclararon sus dichos y pidieron disculpas al pueblo argentino. Lo mismo sucedió en las últimas horas con Javier Bardem.

Cabe recordar que, el actor dio una entrevista al periodista Mehdi Hasan para el medio Zeteo, en la que sostuvo que el apoyo público del presidente Javier Milei al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había generado un contexto que influyó en el partido de la final del Mundo. “Es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra”, sostuvo Bardem.

Además, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol que consiguieron el triunfo de ambos campeonatos. En ese mensaje escribió que las futbolistas habían vencido “al racismo”. Aunque el actor nunca mencionó directamente a la Selección argentina en esa publicación, el posteo comenzó a circular en medio de la ola de acusaciones contra el equipo albiceleste y fueron interpretadas como una más de las acusaciones de racismo hacia el equipo argentino.

Frente a esa situación, el actor español decidió salir a aclarar sus dichos y remarcó el cariño que siente por la Argentina.

>> Leer más: Patti Smith se disculpó con los argentinos tras un posteo que desató polémica en redes

Qué dijo Javier Bardem

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Javier Bardem salió a aclarar la polémica generada por sus declaraciones y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

“En la entrevista decía que me parecía injusto que se juzgase a la Selección argentina por las actitudes del presidente Javier Milei, puesto que Milei no representa, ni mucho menos, a la gran mayoría de los argentinos”, expresó el actor.

Bardem también desmintió haber calificado al país como racista o xenófobo. “Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá”, afirmó.

A continuación, el ganador del Oscar dedicó unas sentidas palabras al país y destacó el profundo vínculo que mantiene con la cultura argentina. “Yo, por Argentina, no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración, ya sea en el aspecto cultural, cinematográfico, actoral, social y político”, sostuvo.

En ese sentido, puso como ejemplo el proceso de memoria, verdad y justicia llevado adelante tras la última dictadura militar. “Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país por el proceso de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Es un proceso de reparación que en mi país no se ha hecho, por ejemplo”, señaló.

Y cerró diciendo: “Personalmente, necesitaría mucho tiempo para contar la cantidad de personas de origen argentino que han sido tan importantes en mi vida, a niveles creativos, artísticos, intelectuales, personales y emocionales. Gente a la que admiro, respeto y quiero muchísimo”,.

>> Leer más: Tras el video que compartió Rosalía, Lali publicó un mensaje en defensa de Argentina

Noticias relacionadas
La teoría del desencanto es una de las obras que se podrá ver este fin de semana en Rosario como parte de la agenda de teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

La temporada 4 Ted Lasso, que se desarrollará en el universo del fútbol femenino, se estrena el 5 de agosto.

La serie "Ted Lasso" podría llegar hasta la temporada seis

Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron públicamente su relación en el road show de Buenos Aires

¿Franco Colapinto, separado de Maia Reficco? Crecen los rumores de fin del noviazgo

Alberto José Ovando, integrante del grupo salteño Los Fronterizos, falleció el pasado domingo 

El folklore de luto: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Lo último

Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

En un nuevo aniversario del crimen del entrenador sus familiares realizarán una manifestación para recordarlo y pedir justicia

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo
Ovación

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 
La Ciudad

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Carta de un árabe a los argentinos

Por Elías Soso / Presidente honorario de Came y de la Asociación Empresaria de Rosario
Opinión

Carta de un árabe a los argentinos

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

El ex-Newells que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

El ex-Newell's que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

Ovación
Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

Policiales
Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

La Ciudad
¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección
Política

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca
Policiales

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas
Información general

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial
Ovación

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo
Economía

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo

El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012
Política

El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas
Información General

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas

El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico el jueves y el impacto del frío polar
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico el jueves y el impacto del frío polar

Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes
La Ciudad

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego
La Ciudad

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
Economía

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle
Economía

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso
La Ciudad

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso