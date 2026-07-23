Javier Bardem salió a aclarar sus dichos sobre Argentina: "Es injusto juzgar a la selección por Milei"

Tras la polémica que generaron sus declaraciones luego de la final del Mundial, el español publicó un video expresando su cariño por Argentina

Javier Bardem fue otro de los artistas que salió a aclarar sus dichos sobre Argentina

Luego de la final del Mundial 2026, la Selección argentina quedó en el centro luego de que se viralizaran campañas de desinformación y publicaciones en redes sociales que la vinculaban con supuestos actos de racismo. En ese contexto, distintos artistas internacionales realizaron comentarios que muchos usuarios interpretaron como críticas hacia la Argentina. Entre ellos estuvieron el cantante británico Niall Horan, el actor Samuel L. Jackson , también la cantante Rosalía y Patti Smith , quienes horas más tarde aclararon sus dichos y pidieron disculpas al pueblo argentino. Lo mismo sucedió en las últimas horas con Javier Bardem.

Cabe recordar que, el actor dio una entrevista al periodista Mehdi Hasan para el medio Zeteo, en la que sostuvo que el apoyo público del presidente Javier Milei al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había generado un contexto que influyó en el partido de la final del Mundo. “Es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, qui eres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra”, sostuvo Bardem.

Además, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol que consiguieron el triunfo de ambos campeonatos . En ese mensaje escribió que las futbolistas habían vencido “al racismo”. Aunque el actor nunca mencionó directamente a la Selección argentina en esa publicación, el posteo comenzó a circular en medio de la ola de acusaciones contra el equipo albiceleste y fueron interpretadas como una más de las acusaciones de racismo hacia el equipo argentino .

Frente a esa situación, el actor español decidió salir a aclarar sus dichos y remarcó el cariño que siente por la Argentina.

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Qué dijo Javier Bardem

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Javier Bardem salió a aclarar la polémica generada por sus declaraciones y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

“En la entrevista decía que me parecía injusto que se juzgase a la Selección argentina por las actitudes del presidente Javier Milei, puesto que Milei no representa, ni mucho menos, a la gran mayoría de los argentinos”, expresó el actor.

Bardem también desmintió haber calificado al país como racista o xenófobo. “Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá”, afirmó.

A continuación, el ganador del Oscar dedicó unas sentidas palabras al país y destacó el profundo vínculo que mantiene con la cultura argentina. “Yo, por Argentina, no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración, ya sea en el aspecto cultural, cinematográfico, actoral, social y político”, sostuvo.

En ese sentido, puso como ejemplo el proceso de memoria, verdad y justicia llevado adelante tras la última dictadura militar. “Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país por el proceso de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Es un proceso de reparación que en mi país no se ha hecho, por ejemplo”, señaló.

Y cerró diciendo: “Personalmente, necesitaría mucho tiempo para contar la cantidad de personas de origen argentino que han sido tan importantes en mi vida, a niveles creativos, artísticos, intelectuales, personales y emocionales. Gente a la que admiro, respeto y quiero muchísimo”,.

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