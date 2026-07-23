Central tiene equipo para el debut: los once que confirmó el técnico Jorge Almirón

La primera presentación del Canalla en el torneo Clausura será en la casa del campeón. Un solo refuerzo estará desde el arranque contra Belgrano

A Di María, el capitán de Central, se exigió mucho desde lo físico en la pretemporada. Ahora, a la cancha.

Jorge Almirón apostó por el equipo que se manejaba en la previa. Ya definió los once para el debut de Central en el Clausura.

Llegó el momento del debut para Central en el torneo Clausura y el técnico Jorge Almirón confirmó los once que irán desde el arranque, en busca de la primera alegría del semestre, nada menos que frente al último campeón: Belgrano.

No hubo sorpresas respecto al equipo que se manejaba en la previa, pero lo que sí quedó definido es quién será el extremo por el sector izquierdo. Almirón finalmente se inclinó por Jaminton Campaz.

Mientras, el único refuerzo que estará en cancha desde el inicio es Tomás Badaloni , el centrodelantero que llegó para suplir la ausencia de Alejo Veliz (se fue a Bahía de Brasil).

Badaloni no estaba en los planes de Almirón para arrancar el torneo como titular, pero la baja a último momento de Marco Ruben y, además, la ausencia de Enzo Copetti hizo que el técnico le diera pista al atacante que llegó proveniente de Necaxa de México.

A Di María, el capitán de Central, se exigió mucho desde lo físico en la pretemporada. Ahora, a la cancha. Celina Mutti Lovera / La Capital

Por supuesto, quien estará presente es el capitán y máximo referente, Ángel Di María. Fideo tendrá como socios en esa zona de tres cuartos de cancha a Julián Fernández y Campaz.

>>Leer más: Uno de los objetivos de Central para el semestre parece estar fuera del radar, pero es alcanzable

A otro que se la abrió la posibilidad a último momento es a Facundo Mallo, por la lesión de Ignacio Ovando. El último partido como titular del uruguayo fue en la derrota ante Independiente del Valle, en Ecuador, por la Copa Libertadores.

Los once de Central

De esta forma, el equipo de Central que Almirón confirmó para el debut irá con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.