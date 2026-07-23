Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"La teoría del desencanto" es una de las obras que se podrá ver este fin de semana en Rosario como parte de la agenda de teatro

En Rosario siempre hay mucho teatro . Se termina julio y llegan las últimas oportunidades para ver algunas de las obras que estuvieron en cartelera durante todo el mes. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 23 al 26 de julio, esta es la agenda teatral rosarina:

Dos hermanas se jubilan como empleadas de la administración pública. También se jubilan de ellas mismas, pero a esto último sólo ellas lo saben. Dramaturgia, dirección y puesta en escena: Chalo Ponzio. Actúan: Mirna Magri y María Eva Ferrigno Klett

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- "DOIS". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Cachorro y Tata son dos que se necesitan. Estan ahí, en el otro, olhando a noite. Una ola los lleva, los mueve, sin oponer resistencia. Actúan: Miguel Bosco, Mayra Sánchez. Dirección: Matias Federico

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "LIT": poesía, narrativa y cuerpos dialogan para pensar las disidencias sexo-genéricas como territorio de escritura, identidad y resistencia. Actúan: Lala Brillos y Omar Serra. Dirección: Mario Armas. - "Menos es más": un elenco comprueba que la vida es como en el arte. En tiempo de crisis, menos es más. De Denise Almada. Actúan: Ofelia Castillo, Alejandra Gómez y Paula Solari. Dirección: Alejandra Gómez. - "Error de cálculo": cuando pidas un deseo, asegurate de hacer bien las cuentas, porque se te puede cumplir... con error de cálculo. Una desopilante comedia (no) romántica. Actúan: Luchy Matricardi y Ainés Arribalzaga. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Sobre el diluir": un territorio en transformación donde dos mujeres bailan, se celebran y recuerdan cómo los vínculos se desintegran para volver a aparecer. Actúan: Cecilia Colombero, Helena Vittar. Dirección: Julieta Almirón.

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Sesión golfa. - "Sala de espera": una pareja descubre su pasado, presente y futuro en la sala de espera de una sesión de constelación familiar. De Pablo Walfisch. Con Pablo Walfisch y Andrea Brunet. Dirección: Matías Tamburri. - "Heredar el oficio": un ladrón de la vieja escuela decide enseñarle a su hijo el oficio familiar. Los planes fallan y las diferencias entre padre e hijo salen a la luz. De Agostina Moresco. Con Juan Pablo Yévoli, Lautaro Angaroni y Germán Basta. Dirección: Ainés Arribalzaga. - "The Pole Dancer": Lourdes baila en el caño. Sus videos circulan por internet. En la escuela de su hija, los pibes comparten, viralizan, se burlan. Y Sol, quiere que la tierra la trague. Con Cecilia Patalano y Pilar Montenegro. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Mujik": una viuda, un visitante inesperado, una situación complicada, ¿qué puede malir sal?Basado en "El oso" de Anton Chéjov. Con Sofía Dibidino y Lautaro Borghi. Dirección: Martín Fumiato





Viernes 24 de julio



- "El ser querido". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



En la sala de espera de un hospital, una mujer reza por un milagro mientras intenta tocar una guitarra que no sabe tocar. Entre la risa y la muerte, aparece la música. "El ser querido" es una historia atravesada por la música, en la quietud y el silencio de una sala de cuidados intensivos. Escrita e interpretada por Jorgelina Aruzzi, la obra recorre con sensibilidad y humor temas como el amor, el dolor y la pérdida, al tiempo que revisa el lugar de la mujer en el universo del rock. La dirección está a cargo de Jorgelina Aruzzi y Dalia Elnecavé, una dupla con una reconocida trayectoria en la construcción de un lenguaje escénico donde el humor y la emoción conviven.

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- "Trapitos al sol". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: viernes 31 de julio

En el lavadero de una cárcel, dos mujeres esperan una sentencia que las absuelva de toda culpa. Desde lo alto, una voz irrumpe para interrogarlas y poner en crisis su inocencia. Rodeado por el público, como muro vivo y juez involuntario, el espacio se vuelve un dispositivo de poder donde la fe oscila entre el sometimiento y la posibilidad de fuga. Texto e idea original: Aldana Arapa. Dirección: Aldana Arapa. Actúan: Ara Mainque Díaz, Ángela Fernández Alcántara



- "Ota, teatro para bebés". INFANTIL. 14hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de julio y agosto a las 16hs

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En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Dirección y diseño escenográfico: Cristian Grignolio. Ganador del Premio Estrella de Mar 2025 y el Premio Rosarigasinos 2025

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- "Lúcido". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)



Una obra inquietante, donde los recuerdos se deforman, las certezas se vuelven frágiles y la verdad parece escaparse cada vez que creemos alcanzarla. Actúan: Claudia Giordana - Malena Contreras - Manuel González - Chelo Longhi. Dirección: Santiago Dejesús

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- "Cortas". 21hs. Gran Salón de Lavardén (Mendoza 1085)

Tres historias intensas. Tres miradas potentes. Un mismo escenario. El Gran Salón abre sus puertas para recibir al Ciclo CORTAS, una propuesta que reúne tres obras breves con estéticas y búsquedas singulares, invitándonos a saltar de la risa trágica a la intimidad y la crítica social en una sola noche. El menú escénico para esta velada: - "La Mamaní": Ella fue convocada por la luz carismática para dar su testimonio. Entre medio de carnavalitos y danzas, «La Mamaní» hará testigo a sus espectadores de todas sus tragedias. Dramaturgia: Alejandro Urdapilleta | Actúa: Daniel López | Dirección: Leandro Doti. - "NENEKA": En una casa de la aristocracia, dos mujeres se sostienen una a la otra en una relación de muchos años y un vínculo muy particular. Actúan: Charo Colonna y Marco Cettour | Dirección: Lucas Vidoletti. - "UxP": ¿Qué pasaría si quisieras abandonar este mundo de capitalismo salvaje, fake news y ansiedad? Carmen y Luisa ya dieron el paso, ahora es tu turno. Dramaturgia y Dirección: Mayra Sánchez | Actúan: Dana Maiorano y Cecilia Mastria.

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- "Todo terminará para Navidad". 21hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes, Marcelo Lavatelli, Aldo El-Jatib. Texto, dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 25 de julio

- "9 (nueve)". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.)

Un unipersonal visceral protagonizado por Silvina Santandrea, con dramaturgia y dirección de Tadeo Pettinari. Reconocida por su enorme talento para el humor, Silvina Santandrea sorprende en esta obra revelando también una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. Con una actuación llena de matices, confirma por qué es una de las grandes actrices rosarinas de su generación.

"9 (Nueve)" es la historia de Graciana, una madre conservadora que entra en crisis cuando su único hijo le anuncia algo que le es imposible aceptar. Cuando lo diferente irrumpe en el propio seno familiar Graciana inicia una carrera desesperada contra sus propios prejuicios y contra sí misma. Una comedia emocional sobre todo eso que sentimos y no sabemos cómo decir. Con humor, sensibilidad y una mirada peculiar sobre los vínculos, la obra recorre situaciones tan absurdas como profundamente humanas, mezclando risa, incomodidad, ternura y emoción en partes iguales.

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- "La teoría del desencanto". GRATIS. 21hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)

El Centro Cultural Parque de España presenta la edición 2026 del ciclo de artes escénicas Un pasaje hasta aquí que surge a partir de una convocatoria en la que se presentaron más de 250 proyectos provenientes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

"La teoría del desencanto" transcurre en los años ochenta, en barrio de La Boca. En la radio suena el debate sobre la Ley de Divorcio: se habla del fracaso matrimonial. María y Francisco son una pareja de escritores. Una noche de tormenta eléctrica reciben a su vecina Renata para cenar. Lo que ellas no saben es que Francisco también invitó a Antonio, ex pareja de María, escritor como ellos, pero famoso. Un brindis por la salida de la novela “El Desencanto”, el nuevo éxito editorial de Antonio, desencadena en Francisco una escena de celos y paranoia sin retorno.

Actúan: Ana Celentano, Julia Di Ciocco, Juan Tupac Soler, Raúl Antonio Fernández. Dramaturgia y dirección: Julieta Otero

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- "Pibes bien". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de julio

Dos mecánicos encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, droga, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue. Actúan: Mauricio Tejera y Alejandro Rodríguez. Dirección: Alejandro Rodríguez y Santiago Dejesús

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- "Más allá del miedo". 19.30hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)



Un espectáculo donde el cuerpo en patines cuenta una historia, uniendo teatro, danza y emoción. Movimiento, presencia escénica y transformación.

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- "Saqueo". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: sábado 1 de agosto



Rosario, 1989. Clara, Facundo y Lisandro son tres hermanxs de treinta años que viven juntos en la casa lindera al supermercado heredado de sus padres. Clara es ciega. Facundo carga con una violencia que desborda. Lisandro buscar su lugar dentro de ese mundo familiar. Mientras una ola de saqueos atraviesa la ciudad, Facundo decide armarse para defender el negocio. Pero la violencia irrumpe primero dentro de la propia casa. Dramaturgia y dirección: Alexis Muiños Woodward. Actúan: Julián Damiani, Sofía Fabello y Nicolás Konstantinow

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- "¡Qué par de pelotudos!". 20hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: domingo 26 de julio

Hidrógeno y Oxígeno, dos agentes secretos de la agencia A.I.R.E., reciben la misión de proteger a Don Pedro, un millonario cuya vida corre peligro dentro de una mansión repleta de sospechosos, secretos y traiciones. Mientras intentan descubrir quién se esconde detrás del misterioso “Fantasma Negro”, deberán enfrentarse a una familia desesperada por quedarse con la herencia... aunque quizás el mayor peligro sean ellos mismos. Autor: Guillermo Camblor. Dirección: Lautaro Torres. Elenco: Valentín Intelángelo, Gerónimo Aste, Roberta Romeo, Luciano Babaglio, Lautaro González, Ximena Vera, Luna Ribelotti y Camila Martín.

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>> Leer más: "Fe ciega" propone una "crítica simpática" a la realidad argentina

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de julio y agosto

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 26 de julio

- "Un Poyo Rojo". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Dos hombres y una radio en directo en un vestuario se enfrentan, desafían, combaten y se seducen. Un interesante cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una obra que, a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad.

Un poyo rojo, mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o cualesquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar, es sin embargo un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano. Intérpretes: Alfonso Barón y Luciano Rosso

Un Poyo Rojo ha realizado más de 1000 funciones en más de 30 países alrededor del mundo. En los últimos 3 años se ha presentado en Francia, Suecia, Noruega, España, Italia, USA, Serbia, Argentina, Alemania, Canadá, Colombia, Bélgica, Portugal, México, Luxemburgo, entre otros.

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- "Generación Klapaucius". 19hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)



Una obra de danza que se inspira en videojuegos de simulación para abordar problemáticas vinculadas a los procesos de desarrollo social y laboral que afrontan las nuevas generaciones.

Cuatro personajes que alternan entre su condición de avatares digitales y su dimensión humana. Un esquicio sobre el sujeto productivo y funcional propio de los tiempos de la hiperconectividad y el individualismo.

Fluctuando entre lo literal y lo poético, Generación Klapaucius aborda las tensiones contemporáneas entre la digitalidad, la fragmentación laboral y sus consecuencias en el desarrollo subjetivo y vincular. Intérpretes: Alber Fernández, Fabrizio Sosa, Florencia Álvarez y Julia Quintili. Idea y dirección: Florencia Tonello

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- "La Corona de Princesa". 16hs. La Escalera Teatro (9 de Julio 345)



El Grupo de Teatro Rosario presenta el reestreno de "La Corona de Princesa", un mágico infantil para disfrutar en familia que combina romance, aventura y muchísimas risas. ¿Te imaginás qué pasaría si en medio del cuento de Cenicienta aparece el mismísimo Capitán Jack Sparrow? ‍ En esta divertida historia, el pirata se apodera de la corona real, ¡y la Madrastra hará de las suyas para quedarse con el control de todo! ¿Lo logrará? Con libro y dirección general de Roberto A. Malaguarnera, la obra vuelve en su 3° temporada con un elenco completamente renovado.

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- "¡Qué par de pelotudos!". ÚLTIMA FUNCIÓN. 20hs. Sala Tandava (9 de julio 754)



Hidrógeno y Oxígeno, dos agentes secretos de la agencia A.I.R.E., reciben la misión de proteger a Don Pedro, un millonario cuya vida corre peligro dentro de una mansión repleta de sospechosos, secretos y traiciones. Mientras intentan descubrir quién se esconde detrás del misterioso “Fantasma Negro”, deberán enfrentarse a una familia desesperada por quedarse con la herencia... aunque quizás el mayor peligro sean ellos mismos. Autor: Guillermo Camblor. Dirección: Lautaro Torres. Elenco: Valentín Intelángelo, Gerónimo Aste, Roberta Romeo, Luciano Babaglio, Lautaro González, Ximena Vera, Luna Ribelotti y Camila Martín.