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Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El secretario de Protección Civil de la provincia confirmó que preparan a 100 localidades con riesgo hídrico antes de que termine el año

23 de julio 2026 · 12:12hs
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La última vez que El Niño se desarrolló de manera intensa en Rosario fue entre 2015 y 2016. En ese entonces

Foto: Archivo La Capital

La última vez que El Niño se desarrolló de manera intensa en Rosario fue entre 2015 y 2016. En ese entonces, La Florida se quedó sin playa por la crecida del río Paraná.

La provincia de Santa Fe continúa fortaleciendo su estrategia de prevención frente al avance del fenómeno de El Niño, cuyo desarrollo comienza a evidenciarse en distintas regiones del país y podría intensificarse entre octubre y diciembre.

Así lo confirmó el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, quien participó de la tercera reunión regional sobre el fenómeno climático realizada en Posadas, Misiones, junto a representantes de las ocho provincias que integran la cuenca del Plata, una de las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones y eventos meteorológicos severos.

El funcionario explicó que el encuentro permitió compartir las acciones preventivas que cada jurisdicción viene implementando y actualizar los pronósticos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

Primeras señales de El Niño en la región

Escajadillo indicó que si bien el fenómeno aún continúa en proceso de consolidación, ya existen señales concretas de su presencia. "El fenómeno de el Niño ya lo tenemos presente y en algunas provincias ya se está manifestando", afirmó a LT10.

Según explicó, los mayores impactos iniciales se registraron en Misiones, Corrientes y algunos sectores de Entre Ríos, mientras que en Santa Fe ya comenzaron a observarse episodios de tormentas intensas y fuertes vientos, como los ocurridos durante el último fin de semana en el departamento San Justo.

>> Leer más: Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

El funcionario recordó además que mientras se desarrollaba la reunión en Posadas, esa ciudad fue afectada por intensas precipitaciones, un ejemplo de las condiciones que podrían repetirse en distintos puntos del país.

Escenario complejo a fin de año

De acuerdo con la información brindada por los organismos nacionales especializados, el período crítico del fenómeno continúa siendo el último trimestre de 2026.

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.

El titular de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.

A comienzos de año, los pronósticos de los principales modelos meteorológicos del mundo mencionaron un evento durante el segundo semestre. A medida que transcurrió el tiempo, la ventana en la que potencialmente se desarrollará la fase más crítica del fenómeno se fue clarificando. "Hoy ya se habla del fenómeno del Niño 2026-2027. Los efectos más críticos comenzarían a acentuarse a partir de octubre y noviembre", sostuvo Escajadillo.

Aunque todavía no puede determinarse con precisión si el evento será moderado, severo o muy severo, remarcó que la provincia trabaja sobre escenarios críticos para anticiparse a cualquier situación.

El rol clave de municipios y comunas

Durante la reunión regional, Santa Fe presentó el trabajo que viene desarrollando desde el año pasado en materia de prevención. Entre las principales acciones, se destacan la identificación de 100 localidades con riesgo hídrico y la coordinación permanente con municipios y comunas.

El secretario de Protección Civil subrayó que la respuesta inicial ante cualquier emergencia siempre recae en los gobiernos locales: "La primera respuesta siempre la tiene el gobierno local. Debe estar organizado, preparado y contar con su plan de contingencias y su junta local de Protección Civil".

>> Leer más: Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Finalmente, el funcionario remarcó que los informes climáticos brindan una ventana de aproximadamente 90 días para profundizar las tareas preventivas en los sectores más vulnerables. El objetivo es llegar al período de mayores lluvias con obras de mantenimiento ejecutadas, protocolos de emergencia actualizados y municipios preparados para responder rápidamente ante cualquier contingencia.

Por qué se produce el fenómeno de El Niño

Rosario ya comenzó a prepararse para un posible regreso de El Niño, un fenómeno climático que, para esta región, está asociado a lluvias más intensas, tormentas frecuentes y riesgo de inundaciones en buena parte del centro y noreste de Argentina.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial aumenta por encima de los valores habituales.

El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

Ese calentamiento modifica la circulación de la atmósfera y altera los patrones climáticos en distintas partes del mundo. Mientras algunas regiones sufren sequías, otras registran precipitaciones más abundantes y tormentas de mayor intensidad. En Argentina, especialmente en la región pampeana y el Litoral, El Niño suele traducirse en lluvias por encima de lo normal.

Eso no significa que vaya a llover todos los días, sino que los eventos de lluvia intensa pueden repetirse con mayor frecuencia y acumular grandes volúmenes de agua en pocas horas.

>> Leer más: El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Además, si las precipitaciones coinciden con crecidas del río Paraná o con el desborde de los arroyos Ludueña y Saladillo, aumentan los riesgos de anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

Los antecedentes que preocupan

Rosario ya atravesó episodios intensos de El Niño. Uno de los más recordados fue el de 1997-1998, que provocó importantes inundaciones y miles de evacuados en distintas localidades de la región.

Más recientemente, entre 2015 y 2016, el fenómeno volvió a generar lluvias excepcionales. En febrero de 2016 llovió más del doble del promedio mensual y el río Paraná permaneció durante casi dos meses por encima del nivel de evacuación.

Aun así, el municipio destacó que las tareas preventivas realizadas entonces permitieron atravesar ese episodio sin evacuaciones masivas en la ciudad.

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Se anunció que el municipio reforzará los protocolos de actuación que ya se vienen aplicando en cada evento climático, mantendrá un monitoreo permanente junto al Gobierno Provincial y convocará a reuniones para coordinar acciones preventivas.

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