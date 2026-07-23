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La serie "Ted Lasso" podría llegar hasta la temporada seis

La temporada cuatro se estrena el próximo 5 de agosto, y el creador y protagonista Jason Sudeikis reveló que sus planes van más allá

23 de julio 2026 · 10:59hs
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La temporada 4 Ted Lasso

La temporada 4 "Ted Lasso", que se desarrollará en el universo del fútbol femenino, se estrena el 5 de agosto.

“Ted Lasso”, la serie de comedia sobre fútbol que tuvo una aparición en el show del entretiempo de la final del Mundial, podría extender su futuro. El próximo 5 de agosto estrena la temporada cuatro en AppleTv, y según el creador y protagonista Jason Sudeikis, la idea es continuar hasta la sexta.

Según el actor y su equipo de guionistas, la serie siempre estuvo pensada con un arco de tres temporadas. Sin embargo, el entusiasmo de la audiencia hizo que desde la producción se propusieran iniciar una nueva historia dentro de la historia, esta vez centrada en el fútbol femenino. En eso se enfocará la próxima entrega de diez episodios.

En diálogo con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, Sudeikis reveló sus deseos de continuar el proyecto a largo plazo. “Lo necesitaba tanto como las demás personas”, afirmó sobre el regreso de la ficción, que gracias a la sensibilidad de su protagonista ofrece una mirada luminosa y optimista, aunque no ingenua, del mundo. Algo que sin dudas hace falta en épocas oscuras.

>> Leer más: "Ted Lasso", la serie que apareció en el entretiempo de la final del Mundial, estrena temporada

Los planes tras la cuarta temporada

El plan es que la sala de guionistas vuelva a estar activa a fines de agosto para comenzar a delinear la quinta temporada, que todavía no recibió luz verde de la plataforma de manera oficial.

La tercera temporada de Ted Lasso terminó el 31 de mayo de 2023, hace más de tres años. El episodio final se sintió como un verdadero cierre para la serie: Ted dejó el AFC Richmond y volvió a Estados Unidos para estar cerca de su hijo, dejando a Roy Kent en el lugar de DT.

Además, el club recibió la propuesta de armar un equipo femenino. Según se pudo saber, en la temporada cuatro Lasso y el Coach Beard volverán al Richmond para ponerse al frente de este grupo. Esta vez, estarán acompañados por una entrenadora asistente, interpretada por Tanya Reynolds (Lily en “Sex Education”). Los planes de Sudeikis son continuar esta línea narrativa por tres temporadas, para culminar en una sexta.

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