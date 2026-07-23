Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

El adolescente, de 18 años, fue hallado tendido en una vereda del barrio Hospitales con la cara manchada de sangre. Demoraron a un sospechoso de 37 años

La policía rosarina abrió este jueves una investigación sobre la muerte dudosa de un joven en la zona sur . Luego de la denuncia se instaló la hipótesis de un robo perpetrado a la madrugada y la policía arrestó a un hombre que estaba junto a él en ese momento.

El fallecimiento de Jeremías Daniel Córdoba se confirmó antes de las 4 de la mañana. Entonces, se puso en marcha un operativo con corte de tránsito sobre Gaboto al 1000 , donde el despliegue se extendió hasta el amanecer para inspeccionar el lugar y rastrear evidencia.

El cuerpo del joven de 18 años fue retirado alrededor de las 7.30 y sus familiares estaban pendientes del procedimiento a la espera de una explicación sobre lo ocurrido. Los primeros reportes oficiales indican que tenía lesiones en la cabeza, pero no se pudo determinar la causa de las mismas en ese momento.

Los agentes del Comando Radioeléctrico encontraron el cadáver después de las 3.30 de la mañana. El muchacho había quedado tendido frente a un edificio de cinco pisos , ubicado en Gaboto entre avenida San Martín y Sarmiento.

Ni bien comenzó el operativo, los policías advirtieron que Córdoba tenía sangre en la cara. Hasta entonces no había denuncias sobre disparos u otras acciones violentas en ese sector del sur de Rosario.

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Una de las primeras hipótesis que trascendió al amanecer se refería a una caída desde gran altura como causa de la muerte. Para despejar dudas al respecto, la Fiscalía Regional Segunda solicitó la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML).

Mientras el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaba en calle Gaboto, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a un hombre de 37 años por un robo en la zona. Fuentes oficiales indicaron que Leandro C. estaba junto al joven fallecido antes de la denuncia.

La declaración de familiares y una bicicleta sustraída

La policía presume que ambas personas habían ingresado a un departamento cercano antes de la muerte del muchacho de 18 años. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la fiscal Carla Ranciari se hizo cargo de continuar con la pesquisa.

Según el registro del procedimiento, una mujer reconoció el cuerpo de Córdoba minutos después de la llegada de los agentes y contó que se había cruzado con el detenido a bordo de una bicicleta negra. De acuerdo al relato de los familiares, les avisó que el muchacho se había desmayado en la otra cuadra y se retiró.

Cerca de las 5 de la mañana, un vecino fue a hablar con el personal de las fuerzas de seguridad y dijo que había escuchado ruido unas dos horas antes en su departamento. Cuando se asomó al balcón, notó que alguien se había llevado un rodado similar que antes había mencionado la testigo.

La víctima denunció el robo de una bicicleta Overtech rodado 29, negra y verde. Según su declaración, la misma estaba atada junto con una ménsula en la parte exterior del inmueble.