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Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle

Sindicatos de distintos sectores se movilizaron en defensa de los jubilados. En Rosario, marcharon desde el Pami hasta la Ansés. Hubo cortes en Circunvalación

22 de julio 2026 · 21:16hs
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Los sindicatos marcharo desde Pami hasta la Ansés

Los sindicatos marcharo desde Pami hasta la Ansés, donde hicieron un acto.

Organizaciones sociales y sindicales volvieron a la calle para protestar contra la política económica del gobierno nacional. La defensa de los jubilados, que todos los miércoles se movilizan para denunciar la crisis de subsistencia que enfrentan, fue el punto de partida de un plan de acción que continuará en los próximos meses. En Rosario, gremios nucleados en la CGT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), las CTA y la Intersindical, marcharon desde el Pami hasta la Ansés, mientras que los movimientos sociales se concentraron en los accesos sobre la avenida de Circunvalación, principalmente en el cruce con avenida Perón. La próxima cita será el 6 de agosto, cuando el Senado trate el proyecto del gobierno nacional para extranjerizar las tierras, y el 7 de agosto, en la tradicional movilización por el día de San Cayetano.

“Los jubilados son los más golpeados por la política económica del gobierno de Javier Milei, a la que hay que decirle basta con unidad, organización y presencia en la calle”, dijo Edgardo Arrieta, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento y la Catt Rosario, en el acto central que se realizó en la puerta de la Ansés. Carlos Valles, del sindicato de obreros aceiteros de Rosario, llamó a construir “una huelga general por tiempo indeterminado” para obligar a un cambio de modelo.

Comer o curar

Lorena Almirón, secretaria general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Rosario, denunció que “los jubilados y jubiladas deben optar entre comer y comprar medicamentos”, mientras que Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) subrayó que “en 2024, como consecuencia del ajuste, la mortalidad en personas de mayores de 65 años aumentó en 23 mil personas en relación a lo habitual”. Juan Manuel Isola, integrante del Frente de Jubilados en Lucha (Fejel), sintetizó: “Este gobierno vino a hacer el genocidio de los adultos mayores”.

La sede rosarina de la administración de seguridad social fue el punto de llegada de una columna que partió del Pami y marchó por el centro de la ciudad. Participaron los recolectores que conduce Marcelo Andrada, los gremios marítimos Siconara y Somu, el sindicato de cadetes, la UOM, los químicos y los gremios de Luz y Fuerza, Correo, Atsa, Judiciales, Prensa, bancarios y Sadop, entre otros.

También estuvo el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas. “Tenemos que estar en defensa de nuestros jubilados ya quelas nuevas generaciones tendremos peores problemas si todo esto sigue avanzando”, dijo.

El secretario general del gremio de los docentes universitarios (Coad), Federico Gayoso, advirtió que, “con la reforma laboral apuestan a que no podamos ni hacer un paro, que no podamos tener ni una asamblea dentro de nuestros lugares de trabajo” y llamó a “voltear esa ley de manera inmediata”.

Movimientos sociales

Mientras las columnas gremiales recorrían las calles céntricas, los movimientos sociales, con la Corriente Clasista y Combativa y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) a la cabeza, sostuvieron cortes en distintos puntos de la ciudad. El epicentro fue en avenida de Circunvalación y Eva Perón.

Hubo alta tensión fue en ascenso cuando agentes de Gendarmería quisieron aplicar el protocolo antipiquetes. También hubo cortes sobre los cruces de avenida San Martín, Juan José Paso, Uriburu y Acceso Sur. Estas organizaciones están peleando, además, para evitar la eliminación del programa Volver al Trabajo, que afectaría a más de 900 mil personas.

En la jornada de lucha hubo reclamos contra la política de ajuste a los jubilados, la eliminación de programas sociales, los despidos, el cierre de empresas, el desfinanciamiento de la salud, el desmantelamiento del sistema científico, las privatizaciones, la entrega de la soberanía y la reducción del salario real. Hubo críticas también, en ese sentido, al gobierno de Santa Fe por su oferta en las paritarias del sector público provincial.

Hacia adelante, gremios y organizaciones sociales convocaron a movilizar el 6 de agosto próximo, cuando el Senado tiene previsto tratar el proyecto que flexibiliza la ley de tierras para permitir que grandes inversores extranjeros puedan comprar sin restricciones. El intento de sancionarla la semana pasada quedó trunco por el impacto social que tuvo el triunfo de la selección de fútbol sobre Inglaterra y el posicionamiento de los jugadores sobre la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero la Libertad Avanza y sus aliados quieren insistir.

Un día después se realizarán las tradicionales movilizaciones por paz, pan y trabajo correspondientes al día de San Cayetano, patrono del trabajo.

Frente al Congreso

En Buenos Aires, las centrales sindicales, encabezadas por la CGT, se movilizaron al Congreso para acompañar a los jubilados en su tradicional concentración. El operativo montado por la Policía Federal y Gendarmería blindó gran parte del barrio, impidiendo la circulación por las calles de la zona.

El cosecretario general del CGT, Cristian Jerónimo, recordó en declaraciones radiales que la central obrera hizo “cuatro paros generales” contra la política económica del gobierno y no descartó convocar a una nueva medida de fuerza como parte de su plan de lucha.

“Los jubilados y las jubiladas son el ejemplo de la dignidad de nuestro pueblo, por eso esta etapa del plan de lucha que encabezamos en unidad las tres centrales sindicales viene a nutrirse de su ejemplo y de abrazarlos para que nos guíen en esta tarea de derrotar a este gobierno que quiere destruir las jubilaciones y los salarios, la ciencia y la tecnología y desbaratar la patria misma”, afirmó desde el Congreso, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

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