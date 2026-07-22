Pullaro exhibe el modelo penitenciario con "El Infierno" como vidriera

Especialistas del país y el exterior debaten en Rosario sobre gestión carcelaria. Organiza la ONU, el Departamento de Estado de EEUU y la Nación. La estrategia del gobernador

El gobierno santafesino encabeza un seminario sobre la gestión penitenciaria.

El Gobierno de Santa Fe será el anfitrión de un seminario sobre políticas penitenciarias y gestión de reclusos de alto perfil para una tribuna internacional. De ese modo, Maximiliano Pullaro suma a su idea de presentarse estratégicamente hacia afuera de la provincia como referente en seguridad nacional .

En este caso logra encabezar el seminario nacional sobre Gestión Penitenciaria en Contextos de Criminalidad Organizada, un encuentro que se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes en Rosario.

Es organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado norteamericano .

Durante tres días reunirá a más de cien especialistas, autoridades y representantes de organismos nacionales e internacionales para analizar los desafíos que plantea el combate contra las organizaciones criminales desde el sistema penitenciario.

Seminario penitenciario

Se abordarán tres ejes centrales para la gestión penitenciaria contemporánea: la inteligencia y el análisis criminal, los sistemas de clasificación de personas privadas de la libertad y la gestión de internos de alto perfil o alto riesgo.

Este último tema es considerado una herramienta clave para limitar la capacidad de liderazgo, coordinación y expansión de las organizaciones criminales desde los lugares de detención.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsan el seminario de gestión penitenciaria. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Los funcionarios que abrirán la jornada son el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi; el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, un especialista de UNODC, Gonzalo Escalante, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

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El seminario terminará con una recorrida por las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel para presos de alto perfil que la provincia construye en Piñero. Se trata de un ícono del plan de seguridad de Pullaro porque estará enfocado en presos de alto perfil.

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo.

Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia.

Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá doce celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.