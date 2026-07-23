¿Franco Colapinto, separado de Maia Reficco? Crecen los rumores de fin del noviazgo

El piloto y la actriz llevan mucho tiempo sin mostrarse juntos y distintos periodistas señalaron que podrían haber terminado la relación

Franco Colapinto y Maia Reficco atraviesan una ola de rumores de separación . El piloto de Fórmula 1 y la actriz dejaron de mostrarse juntos durante las últimas semanas y distintos indicios alimentaron las versiones sobre una posible ruptura.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente el final de la relación . Sin embargo, el periodista Pepe Ochoa aseguró en LAM que la pareja habría decidido cortar el vínculo después de más de seis meses de noviazgo.

El panelista detalló: " Él está en una crisis personal muy fuerte . La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia".

Ochoa también señaló que la distancia entre ambos habría sido un factor determinante. "Él hace mucho tiempo que no la ve" , sostuvo.

Según su versión, Reficco habría llamado al piloto para hablar sobre la situación y ambos habrían decidido ponerle fin al vínculo. "Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere", agregó.

>> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto en el GP Hungría: días y horarios de la Fórmula 1

Los indicios que alimentaron los rumores

Sumado a ello, la periodista Marina Calabró también destacó la menor interacción entre ambos en redes sociales. Según la conductora, el corredor de Alpine habría comenzado a dar "me gusta" a fotos de otras mujeres, mientras que Reficco reaccionó a publicaciones antiguas del piloto.

"Lo dejamos como una incógnita porque ya las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato porque es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia", señaló.

La última vez que se los vio juntos habría sido en el Gran Premio de Mónaco, el 7 de junio. Desde entonces, la actriz no acompañó al piloto en varias de sus presentaciones europeas.

Otro dato que llamó la atención fue que Colapinto no publicó un saludo por el cumpleaños de Reficco, que cumplió años el 14 de julio. En cambio, cuando el piloto cumplió 23 años, el 27 de mayo, la actriz le dedicó un posteo en Instagram.

La distancia también podría explicarse por los compromisos profesionales de ambos. Mientras Colapinto continúa con su temporada de Fórmula 1, Reficco permaneció en Los Ángeles por la promoción de su próxima película.

Aunque llevan más de un mes sin mostrarse juntos, sus agendas laborales también podrían explicar la distancia y mantienen abierta la posibilidad de que no exista una ruptura definitiva.