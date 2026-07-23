Milei se mete de lleno en la campaña brasileña y se abraza a Bolsonaro

El presidente recibirá una distinción en San Pablo y participará de una convención del Partido Liberal. Se reunirá con Flavio Bolsonaro, pero no con su padre

El presidente Javier Milei se reunirá en Brasil con Flavio Bolsonaro, en otro gesto que elevará la tensión con Lula.

El presidente Javier Milei cerrará la semana con una visita oficial a la ciudad de San Pablo , Brasil . El objetivo es fortalecer los vínculos entre la República Argentina y ese estado del país vecino, pero también respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro .

El presidente y su comitiva partirán este viernes en vuelo oficial hacia Brasil.

La jornada central de la visita será este sábado. Ese día, Milei se trasladará, alrededor de las 9, al Palacio dos Bandeirantes, la sede del gobierno del Estado de San Pablo. Allí, el gobernador Tarcísio de Freitas lo recibirá con honores militares en la Plaza Cívica .

A continuación se llevará a cabo la ceremonia de imposición de la Orden de Ipiranga , en el grado de Gran Cruz. Es la máxima distinción que otorga ese Estado.

Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/1DfbkryiiV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 29, 2026

Posteriormente, el presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a De Freitas, Nunes y el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Visita frustrada con Bolsonaro

Pese a que tenía la intención de visitar a Jair Bolsonaro, Milei no podrá reunirse con el expresidente de Brasil.

El Tribunal Superior Federal de Justicia reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al exmandatario, condenado por el intento de golpe de Estado tras el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva.

La semana pasada, el juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del exjefe de Estado para autorizar el encuentro con el líder libertario.

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El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas.

Las visitas políticas permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral. Las elecciones presidenciales serán el domingo 4 de octubre.

En septiembre de 2025, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por orquestar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante Lula da Silva.