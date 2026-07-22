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Patti Smith se disculpó con los argentinos tras un posteo que desató polémica en redes

La artista compartió una imagen de Lamine Yamal acompañada por la frase “The good ones”. Horas después, eliminó el posteo y pidió disculpas

22 de julio 2026 · 18:59hs
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Patti Smith pidió disculpas en sus redes sociales 

Patti Smith pidió disculpas en sus redes sociales 

En los últimos días, tras la final del Mundial 2026, la Selección argentina fue blanco de acusaciones de racismo a partir de campañas de desinformación y publicaciones que se viralizaron en redes sociales. En ese contexto, varias figuras internacionales realizaron comentarios o compartieron mensajes que fueron interpretados como críticas hacia la Argentina. Entre las voces que se sumaron a la polémica estuvo Samuel L. Jackson, quien calificó a la Argentina como “el país más racista del mundo” horas después de la derrota del seleccionado albiceleste ante España en la final. Otra de las artistas que quedó en el centro de la controversia fue Patti Smith.

En sus historias de Instagram, la artista estadounidense compartió una imagen de Lamine Yamal acompañada por la frase “The good ones” (“Los buenos”). En medio de la ola de publicaciones críticas hacia la Selección argentina, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una toma de posición a favor de España y, de manera indirecta, como una descalificación hacia el equipo argentino.

Horas después, la cantante eliminó la publicación y compartió un nuevo mensaje en el que pidió disculpas. Luego, subió una foto del capitán del seleccionado argentino con un mensaje de apoyo.

>> Leer más: Tras el video que compartió Rosalía, Lali publicó un mensaje en defensa de Argentina

El pedido de disculpas de Patti Smith

La cantante compartió una imagen de una estatua del cementerio de recoleta y escribió un mensaje dedicado al pueblo argentino.

“Esto es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en Argentina, un país que he amado desde hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvo la intención de ofender al pueblo argentino, a quienes aprecio profundamente. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente. He montado caballos en el campo, actuado y exhibido mi trabajo allí. He recibido tanto amor y envío mi amor de vuelta, además de pedir disculpas sinceramente con todo mi corazón”, expresó.

Minutos después, publicó en sus historias una imagen de Lionel Messi y escribió: "Mejor que bueno, él lo dio todo".

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