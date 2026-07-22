Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso

La actividad se realizará durante viernes y sábado. En lo que va de 2026 se alcanzó un pico de 16.400 kilos, cercano al récord de 2017

La Municipalidad de Rosario dispuso que la jornada de recolección de residuos informáticos se lleve a cabo entre viernes y sábado próximos.

La recepción de residuos informáticos sigue creciendo de manera sostenida . Es por eso que el municipio llevará adelante este fin de semana nuevas jornadas para recolectar aquellas viejas chatarras en desuso, que tienen como destino la cooperativa Reciclando Futuro , donde los componentes se desarman, clasifican y se reciclan o experimentan nuevos procesos de reutilización. En lo que va de 2026 se alcanzó un pico de 16.400 kilos, cercano al récord de 2017.

La colecta será este viernes, de 8.30 a 12.30, en los centros municipales de distrito, mientras que el sábado, podrán acercarse a la Dirección de Gestión de Residuos (Montevideo 2852), de 10 a 15.

Allí, vecinas y vecinos podrán descartar aparatos o dispositivos obsoletos tales como CPU, notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresoras, cables, routers, fuentes y auriculares, entre otros.

La directora de Gestión Integral de Residuos, Agustina Rodríguez, precisó que el objetivo de esta actividad es reducir la cantidad de residuos urbanos para promover la disposición final correcta, ya que estos elementos poseen un potencial riesgo ambiental.

>> Leer más: Es ingeniero industrial y recicla vidrio para transformarlo en piezas de diseño

La funcionaria aseguró que es fundamental que reciban un destino adecuado y un tratamiento diferenciado. A su vez, los elementos con componentes potencialmente peligrosos que no se pueden recuperar se disponen en sitios habilitados para este fin.

Una vez recolectados, los residuos son entregados mensualmente a la Cooperativa Reciclando Futuro, que trabaja en articulación con el municipio. Allí, los equipos son desarmados, clasificados y sus componentes recuperables se destinan al reciclaje o a nuevos procesos de reutilización.

Por su parte, aquellos elementos que contienen componentes potencialmente peligrosos y que no pueden ser recuperados son derivados a operadores habilitados, donde reciben un tratamiento y una disposición final segura, conforme a la normativa vigente.

Los materiales recolectados mes a mes se entregan a emprendimientos cooperativos que trabajan de manera articulada con el municipio y que se encargan de reutilizarlos y valorizarlos. Allí se desarman y se clasifican para su posterior reutilización, reciclado y reinserción en el mercado.

Números

Año tras año, la recepción de residuos informáticos en la ciudad registra un crecimiento sostenido. En 2024 se recolectaron 3.305 aparatos, equivalentes a 8.933 kilos.

En 2025, la cifra ascendió a 4.717 equipos, con un total de 12.432 kilos, mientras que en 2026 se alcanzó un nuevo pico de 7.236 aparatos y superó los 16.400 kilos.

Rodríguez destacó que en apenas dos años, la cantidad de residuos informáticos recuperados "prácticamente se duplicó, consolidando estos puntos de recepción como una alternativa cada vez más elegida para el descarte responsable de este tipo de materiales".

>> Leer más: La cooperativa de cartoneros que abrió un centro de reciclaje

En los últimos nueve años fueron recolectados más de 50 mil aparatos que se encontraban en desuso y que pudieron ser reutilizados y reciclados.

A la vez que los elementos potencialmente peligrosos fueron llevados a sitios específicos. De esta manera, 200 mil kilos de desechos electrónicos fueron recibidos para darles un mejor destino o desecharlos definitivamente.

De aquellos años, 2017 fue el período en el que más se había recaudado: 9.072 aparatos que representaron un total de 40.390 kilos.

No resulta sorprendente que el año que experimentó la menor cantidad de recolección de residuos informáticos haya sido 2020, cuando la participación disminuyó de forma considerable por la pandemia, con sólo 1.461 artefactos.