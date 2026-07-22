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Tras el video que compartió Rosalía, Lali publicó un mensaje en defensa de Argentina

En medio de las acusaciones contra el país tras la final del Mundial 2026, la cantante compartió un video con un audio de Moria Casán

22 de julio 2026 · 13:27hs
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Lali publicó un video en defensa de Argentina

Lali publicó un video en defensa de Argentina

En los últimos días, Argentina quedó en el centro de una catarata de críticas en redes sociales. Tras la final del Mundial 2026, la selección argentina fue blanco de acusaciones de racismo a partir de campañas de desinformación y publicaciones virales. Entre las voces que se sumaron a la polémica estuvo Samuel L. Jackson, quién calificó a la Argentina como “el país más racista del mundo”, horas después de la derrota del seleccionado albiceleste ante España en la final. En medio de ese contexto, Lali compartió un video en sus redes sociales en defensa de la Argentina y en respuesta a la ola de críticas que recibió el país. Muchos usuarios interpretaron la publicación como una indirecta dirigida a la cantante española Rosalía.

Cabe recordar que, horas antes, la artista había compartido en su cuenta de TikTok un video publicado por Mia Khalifa en el que se burlaba de la Argentina. En el clip, Khalifa celebraba la derrota de la selección argentina que la victoria de España y hacía referencia a los argentinos con el término “perlas”, una expresión que en España suele utilizarse de manera despectiva para describir a personas consideradas problemáticas, vagas o delincuentes. Para muchos argentinos, ese gesto fue interpretado como ottro ataque hacia el país.

Por eso, la publicación de Lali fue leída por muchos no solo como una defensa de la Scaloneta y de la Argentina, sino también como una respuesta indirecta a Rosalía.

>> Leer más: El club de fans de Rosalía se metió en la polémica y el Movistar Arena aclaró sobre devoluciones

El video de Lali

La cantante, que fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial de Qatar 2022, salió a respaldar a la Scaloneta y al país en medio de la ola de críticas. A través de sus redes sociales, compartió un video con un audio de Moria Casán.

Todos se la agarran conmigo. A mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas, un as de bastos, un as de espadas o lo que seas”, dice la frase que Lali eligió para acompañar su publicación.

Además, la artista escribió “ARGENTINA” junto a dos emojis de corazones.

>> Leer más: Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

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