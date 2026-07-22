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Pérdidas totales al incendiarse una vivienda en la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

El incendio se produjo esta tarde cuando un nene de 3 años prendió fuego con un encendedor un colchón de la casa de Juan Pablo II al 2700

22 de julio 2026 · 21:08hs
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Zona oeste: el incendio se originó al prenderse fuego un colchón.

Zona oeste: el incendio se originó al prenderse fuego un colchón.

Una familia perdió prácticamente todas sus pertenencias, al incendiarse una vivienda precaria de Juan Pablo II al 2700, la colectora de Circunvalación a la altura de 27 de Febrero, en la zona oeste de la ciudad.

Bomberos Zapadores y Voluntarios se acercaron esta tarde hasta la casa de la zona oeste. Según contó Paola, la madre de las criaturas, el fuego se inició cerca de las 18 cuando, en un descuido, uno de sus hijos —un nene de 3 años años— tomó un encendedor lo prendió cerca de un colchón. La casa es del hermano de la mujer, quien se encontraba de visita. Ella es oriunda de Córdoba.

"Por suerte pude sacar a mis hijos", contó la mujer a los medios presentes en el lugar. Al momento del hecho en la casa se encontraba la mujer y sus dos hijos, uno de 10 años y otro de 3. Además del accionar de los bomberos, los vecinos también se sumaron con baldes de agua para tratar de contener las llamas.

>> Leer más: Incendio en una empresa de cereales de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

Incendio y colaboración

Si bien ninguna de las personas resultó lastimada, las pérdidas son totales. Ante ello, la mujer pidió colaboración, al menos con colchón, frazadas, ropa y calzado para sus hijos. "Esta noche voy a ver dónde parar", resumió. Para quienes quieran colaborar, contactarse con el WhatsApp 341-7503970.

"Siento un dolor grandísimo, pero lo importante es que pude rescatar a mis hijos", agregó Paola.

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