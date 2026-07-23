Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

En lo que va de 2026, el municipio actuó en 740 casos de presunto maltrato animal y rescató 118 animales. La cifra representa un aumento del 10% interanual

Las denuncias por maltrato animal siguen en aumento en Rosario. En lo que va de 2026, la Municipalidad intervino en 740 situaciones vinculadas al bienestar animal y concretó el rescate de 118 animales , una cifra que representa un incremento cercano al 10% respecto del mismo período del año pasado.

Los datos fueron difundidos por la Oficina de Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia, que atribuyó el crecimiento tanto a una mayor presencia del Estado como al compromiso de los vecinos para denunciar este tipo de hechos.

"El crecimiento de las intervenciones muestra una mayor presencia del Estado, pero también más conciencia de los vecinos a la hora de denunciar estas situaciones", sostuvo el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera .

Según explicó el funcionario, las denuncias permiten activar inspecciones y, cuando la situación lo requiere, rescatar a los animales con el acompañamiento de organizaciones proteccionistas y otros organismos.

Cómo actúa la Municipalidad

La mayoría de las actuaciones comienza con llamados al 147, donde los vecinos denuncian casos de presunto maltrato animal.

A partir de esas comunicaciones, inspectores municipales, en algunos casos acompañados por veterinarios, verifican el estado de salud del animal, las condiciones de higiene y el entorno en el que vive.

En una primera instancia, el municipio intenta corregir la situación mediante un plan de mejoras, que puede incluir recomendaciones sobre castración, atención veterinaria y mejores condiciones de cuidado. Luego se realiza un seguimiento del caso.

Solo cuando las condiciones no mejoran o el estado del animal se agrava, se dispone el rescate y su traslado a un hogar de tránsito hasta encontrar una adopción definitiva.

En qué casos se rescata un animal

Desde la Municipalidad explicaron que los rescates se concretan únicamente en las situaciones más graves.

Entre ellas figuran animales con un marcado deterioro físico, desnutridos, enfermos sin atención veterinaria, atados de manera permanente, sin agua ni refugio, o aquellos encontrados en criaderos ilegales o comercios.

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Cuando se trata de fauna silvestre, intervienen además la Brigada de Rescate Animal de la Policía de Santa Fe y el Ministerio de Ambiente provincial. En algunos casos también participa la Justicia, por ejemplo cuando es necesario obtener una orden de allanamiento o investigar posibles delitos de maltrato animal.

Perros, gatos y hasta patos

En lo que va del año fueron rescatados 62 perros, 50 gatos y seis patos.

Además, el Área de Protección Animal realizó 23 castraciones de perros y 75 de gatos, y colaboró en el traslado de distintos animales.

Desde el municipio remarcaron que, además de atender denuncias, el área desarrolla actividades de prevención mediante charlas en escuelas sobre tenencia responsable y bienestar animal, con el objetivo de reducir los casos de maltrato.

Una ciudad con legislación pionera

Rosario fue una de las primeras ciudades del país en avanzar con normas específicas para la protección animal.

En 1992 prohibió por ordenanza el sacrificio de animales domésticos y dos años más tarde fue declarada Ciudad no eutanásica. Posteriormente, la provincia de Santa Fe extendió esa prohibición para perros y gatos.

La ciudad también prohibió los circos con animales y las jineteadas, mientras que el Código de Convivencia vigente incorpora un capítulo específico que sanciona conductas como el abandono, el maltrato, la falta de vacunación y el mantenimiento de animales en condiciones inadecuadas.