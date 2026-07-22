Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

La apertura de ofertas económicas dejó a siete consorcios interesados en explotar la rutas nacionales 9, 19 y 34, correspondientes al llamado tramo Centro de la Red Federal de Concesiones

La autopista a Córdoba tiene a siete consorcios interesados en explotar la licitación por peaje en un plazo de 20 años.

La licitación para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales dio este miércoles un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas de las empresas interesadas en explotar, administrar y mantener ocho grandes corredores viales del país. El proceso tiene un impacto directo en Santa Fe , ya que incluye algunos de los principales ejes de circulación de la provincia: la autopista Rosario-Córdoba, la ruta nacional 19 y extensos sectores de las rutas 34 y 11 .

Según informó Vialidad Nacional, en esta segunda instancia de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones se presentaron 21 oferentes y se contabilizaron 48 propuestas económicas a través de la plataforma Contrat.Ar.

Así las cosas, para el tramo Centro que incluye gran parte de la provincia, hubo siete ofertas económicas como paso previo a la adjudicación. La más baja fue la de la firma cordobesa Afema SA, que estableció la menor tarifa por peaje de acuerdo a los 680 kilómetros que involucran a las rutas nacionales 9, 19 y 34. La compulsa aún no está resuelta y no necesariamente la oferta más baja será condición fundamental para adjudicar, pero tiene fuerte incidencia.

La apertura corresponde al denominado segundo sobre de la licitación. El primero, que contenía los antecedentes y las condiciones técnicas de las empresas, había sido abierto el pasado 22 de mayo.

El tramo Centro comprende la ruta nacional 9, es decir, la autopista Rosario-Córdoba; la ruta nacional 19 desde Santo Tomé hasta el límite con Córdoba; y un sector de la ruta nacional 34 comprendido entre su empalme con la RN 19 y la avenida Circunvalación de Rosario.

El sistema de Red Federal de Concesiones utiliza un esquema de adjudicación de obra pública por peaje donde el contrato se adjudica al oferente que propone la menor tarifa de peaje por kilómetro. Este modelo, basado en inversión privada sin subsidios estatales, exige que la empresa cumpla con condiciones de transitabilidad óptima antes de cobrar la tarifa ofertada.

Quiénes ofrecieron el peaje más barato

Según el acta subida a la web, la firma Afema SA-Pablo Federico-Guido Mogetta (vinculada a capitales cordobeses y cuyo titular es Luis Maggiora) ofertó la tarifa más baja con 1.399 pesos.

Le siguió Creditech SA-Plantel (perteneciente al grupo Corven, que posee una financiera y también tiene empresas dedicadas a la venta de motos y electrodomésticos del grupo Iraola), que ofertó por 1.499 pesos. En tercer lugar se ubicó Basaa-Cecosa (contratista de infraestructura en la región puntana, y de recolección de residuos en Neuquén) con 1.687 pesos.

El ranking de menor a mayor en el precio del peaje sigue con Autovía Construcciones-Guigiván y Servicios (a cargo del tramo Oriental en las rutas entrerrianas 12 y 14) con 1.920 pesos. Le siguió CPC (del grupo Indalo vinculado a Cristóbal López) con 2.092 pesos y luego se ubicó Rovial-Obring-Pitón-Edeca, la firma de capitales rosarinos y entrerrianos, con 2.270 pesos. Cierra el listado de oferentes, José Chediack, empresa histórica de la construcción y la obra pública, con 2.510 pesos de tarifa por peaje.

Las cabinas del peaje

Así, el tramo Centro tendrá tres nuevas cabinas de peaje. Una de ellas, sobre la autopista a Córdoba a la altura de Leones, otra en Totoras, sobre la ruta 34, y en San Francisco, sobre la ruta 19. Según el pliego, el tope en la tarifa de automóviles en la autopista a Córdoba se fijó en 3.200 pesos en cada punto de cobro.

Uno de los principales cambios del nuevo modelo de concesiones es que las empresas deberán financiar las inversiones y recuperar el capital mediante la explotación del corredor y el cobro de peajes.

Según la información aportada por las propias compañías durante la etapa inicial del proceso, las concesiones están planteadas a 20 años y la expectativa es comenzar a obtener dividendos recién entre el séptimo y el octavo año. “Es un riesgo muy grande porque es toda inversión privada”, había señalado un integrante de una de las UTE interesadas.

Las estimaciones empresariales ubican la inversión necesaria entre 130 mil y 150 mil dólares por cada kilómetro de ruta. Uno de los principales desafíos pasa por conseguir financiamiento en el mercado de capitales o en el sistema bancario, especialmente por los extensos plazos que requiere este tipo de concesión.

Otro de los corredores es el Centro-Norte, de 536 kilómetros, que parte desde el empalme de la ruta 34 con la ruta nacional 19 en Santa Fe y continúa hacia el norte hasta La Banda, en Santiago del Estero. A ese esquema se suma el tramo Chaco-Santa Fe, que abarca 510 kilómetros de la ruta nacional 11 entre Nelson, en territorio santafesino, y Resistencia, Chaco.

En el tramo Centro-Norte se contempla la instalación de dos nuevas estaciones, una en Palacios y otra en Angélica, además de mantener el peaje existente en Ceres.

La ruta nacional 11 es la que tendría más modificaciones en territorio santafesino. El proyecto contempla cinco nuevas estaciones de peaje en Florencia, Guadalupe, Gobernador Crespo, Vera y Llambí Campbell.

La Etapa III forma parte de un programa más amplio del gobierno nacional para incorporar al régimen de concesiones privadas más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas.