Samuel Jackson calificó a Argentina como "el país más racista del mundo"

El reconocido actor estadounidense replicó un mensaje en sus redes sociales contra la Albiceleste luego de la final del Mundial 2026 ante España

Samuel Jackson, uno de los actores más reconocidos de Hollywood de las últimas décadas, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que calificó a Argentina como “el país más racista del mundo” , horas después de la derrota de la selección ante España en la final del Mundial 2026 .

El actor de “Pulp Fiction”, “Django” y “Avengers” , entre otros grandes éxitos del cine, compartió el mensaje publicado originalmente por la organización SEC Black Alumni Network , el cual estaba dirigido a la comunidad negra en la previa a la final de la Copa del Mundo que se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países, si no el más, racistas del mundo ”, expresó el duro mensaje que difundió el actor contra el país.

A su vez, el mismo mensaje agregó: “‘Si eres una persona negra que anima a Argentina, así es como te veo’. Los escuchamos alto y claro” .

Dicha sentencia estuvo acompañada por la imagen del propio Jackson interpretando a Stephen, su personaje en la película “Django sin cadenas”, pero vestido con la camiseta de la selección argentina.

Con más de 9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Jackson contribuyó a instalar una acusación generalizada contra los 45 millones de argentinos, sin aportar datos que sustenten sus acusaciones de que Argentina es “el país más racista del mundo”.

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Por el momento, no hubo una respuesta pública de la Cancillería argentina ante el mensaje difundido por parte de uno de los actores más influyentes del mundo, episodio que no se trató de un caso aislado.