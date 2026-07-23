Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Los 45 colectivos de la estatal Movi arribarán en la primera quincena de octubre. La otra mitad a cargo de Rosario Bus estarán antes de fin de año

Pese a las dificultades económicas y las altas tasas de interés financiero, 90 unidades impulsadas a GNC llegarán al transporte urbano de pasajeros. Así lo confirmó a La Capital la secretaria de la Movilidad, Nerina Manganelli. "Son 45 colectivos para Movi, y la otra mitad para la concesionaria Rosario Bus. Los primeros colectivos llegarán en la primer quincena de octubre y se sumarán a la flota de 690 unidades que circulan por la ciudad", marcó la funcionaria al destacar el impacto positivo en el esquema financiero de costos que tendrá el uso de un combustible alternativo, el que reducirá el gasto en un 30 por ciento y bajará la contaminación sonora en un 50 por ciento.

En abril pasado, la Municipalidad de Rosario había lanzado la licitación para la compra 45 colectivos impulsados a GNC para el transporte urbano de pasajeros que se unirán a los más de 200 coches cero kilómetro adquiridos en los últimos meses, todo ello sobre una flota total de casi 700 ómnibus. En estos momentos las nuevas unidades GNC nativo se encuentran en su etapa de fabricación.

Si bien el municipio viene llevando a cabo un proceso de modernización de unidades desde el año 2023, es la primera vez que incorpora colectivos con esta impulsión alternativa. Cabe destacar que estos 90 coches a GNC representan el 15 por ciento de la flota total del sistema de transporte urbano de la ciudad.

La adquisición de estos coches contó con un presupuesto de unos 16 mil millones de pesos y tanto la estatal Movi como Rosario Bus han desarrollado experiencias piloto para evaluar el desempeño de esta propulsión en los meses previos a la definición de la compra por prototipos.

"De esta incorporación serán 90 unidades, con la idea de seguir comprando unidades GNC. El impacto en el sistema es altamente positivo y es lo que necesitamos tanto en lo ambiental como en lo económico, ya que nos permitirá una reducción en el costo de los combustibles muy significativa y todo apunta a hacer eficiente el sistema a lo largo del tiempo y ante nuevos desafíos para el transporte urbano de la ciudad", marcón Maganelli, en diálogo con este diario.

De esta forma, Movi recibirá e incorporará el prototipo Corven, con estructura marca Zhong Tong, mientras que Rosario Bus acordó la compra a la fábrica china Yu Tong a través de la empresa Colcam.

Prototipos con avances ecoambientales

Entre las exigencias planteadas en el pliego licitatorio que había lanzado la Municipalidad se había indicado que se debía dar cumplimiento a normas Euro 5, por las que se reducen emisiones contaminantes de dióxido de carbono y la emisión sonora.

A su vez, el coche propulsado íntegramente a GNC debe contar con motor trasero y dar respuestas a las exigencias de accesibilidad que contempla el sistema, como unidades con piso bajo para facilitar el acceso y aire acondicionado. Deberán ser coches de 25 asientos, suspensión neumática, tres puertas tijera para ascenso y descenso de pasajeros y garantizar el ingreso y seguridad de personas con discapacidad.

Entre sus principales características, además de no utilizar combustibles diésel, se destaca una reducción en los costos de combustible en un 30 por ciento a la propulsión tradicional y una baja del 50 por ciento de contaminación sonora junto con una notable disminución en las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono logrando un 40 por ciento de ahorro en el costo total de la operación. De esta forma, las nuevas unidades que se incorporarán hacia el segundo semestre del año deberán ofrecer y garantizar un servicio posventa, capacitación de operarios en la ciudad, y disponibilidad de repuestos.

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Ventajas comparativas

Las diferencias con las unidades actuales que prestan servicio en la ciudad, son notorias: mayor tecnología al servicio, un menor ruido, la poca vibración, la visibilidad, el sistema de giro de las ruedas, la capacidad de frenado, la suavidad de la caja y el sistema de climatización. El antecedente previo a la llegada de los coches a GNC fue la renovación de los trolebuses de la línea K, con la reconversión de coches diésel en eléctricos.

Por ello y si bien el municipio viene llevando a cabo un proceso de modernización de unidades, este refuerzo resulta inédito ya que se trata de la primera vez que incorpora colectivos ciento por ciento a GNC. Y como ya se dijo desde 2024 ambas empresas prestatarias, tanto Rosario Bus como Movi, vienen realizando distintas pruebas en servicio para evaluar la factibilidad de implementar esta tecnología.

Movi puso a rodar entre diciembre de 2024 y enero de 2025 un Scania a GNC como prueba piloto en las líneas 134 y 135. Y luego, la marca que finalmente abastecerá a Rosario, de origen chino que importa la firma Corven. Con estas pruebas piloto, en los despachos de la firma se trabajó para configurar especificaciones y presupuestos del pliego de compra de unidades. El intendente Pablo Javkin había adelantado que se comenzarían a rodar en la línea 115.

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Tanto Movi como Rosario Bus habían realizado pruebas de tres modelos en carácter de comodato: Scania, el modelo chino Zhong Tong que importa Corven Bus, y que funcionó en la línea 130 (Rosario Bus 3030 Carrocería Zhong Tong) y el coche Yu Tong que rodará Rosario Bus.

Ambas empresas que prestan el servicio de colectivos en la ciudad posaron sus miradas previamente en la experiencia de Metropol. La transportista porteña puso a rodar coches a GNC en Caba con la pretensión de contar con 15 por ciento de coches a GNC o eléctricos. Y para el año que viene llegar al 30 por ciento de esta propulsión alternativa al diésel. El plan de movilidad porteño apunta a una reconversión a energías limpias con un paso a GNC y luego ir hacia la propulsión eléctrica.

Un cero kilómetro nativo GNC tiene un valor que oscila entre los 200 mil y los 300 mil dólares, mientras que coche diésel está por debajo de los 200 mil. Sin embargo, comprar hoy un colectivo eléctrico requiere de entre los 500 mil y los 650 mil dólares.

Banderas electrónicas

La Municipalidad de Rosario viene avanzando en una nueva señalización y cartelería a bordo del transporte. De las 690 unidades que hay en la ciudad, 155 ya cuentan con banderas electrónicas con información de la línea en sus laterales, a las que se van a sumar otros 90 coches antes de fin de año.

Y se estima que al finalizar 2026, el 40% del sistema contará con información de las líneas en sus laterales. En el caso de Movi, estas banderas laterales llegarían al 70%. Pero los recientes coches incorporados al sistema ya cuentan con esta tecnología. Las 90 unidades sumadas por Movi a lo largo del último año ya tienen carteles con información variable en sus laterales (banderas electrónicas) con el número de línea.

Sobre fines de 2023, se realizó un prueba piloto en las unidades de la empresa Movi Rosario que no contaban con “ramaleras” en su lateral, incorporando material imantado con el número de líneas (en aquel momento, solo 60 coches contaban con estos dispositivos).

Inicialmente, se comenzó con parte del sistema para observar el resultado. En dicha instancia y dados los trabajos que se realizan sobre la carrocería de forma permanente, como lavado y tareas de mantenimiento, sumado a la pérdida y actos de vandalismo, no alcanzó la durabilidad esperada.

Dado este resultado, se trabaja con distintos proveedores para incorporar una materialidad que dé respuestas a las exigencias y usos en aquellos coches que no cuentan con banderas electrónicas.