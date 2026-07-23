Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España y acercó Rosario al río

El reconocido profesional rosarino falleció a los 85 años. Dirigió la obra del emblemático complejo de la costa central y fue docente de la UNR

17 de abril de 1985 en Rosario. El arquitecto Horacio Quiroga, puntero en mano, explica al rey Juan Carlos, y al gobernador José María Vernet el proyecto del Parque España.

La comunidad académica y arquitectónica de la ciudad, despide con profundo pesar a quien fuera el arquitecto rosarino que dirigió la obra más emblemática de la costa central hace más de tres décadas. Horacio Quiroga falleció hoy a sus 85 años y deja un legado para las generaciones futuras. El Colegio de Arquitectos de Rosario y otras entidades manifestaron sus condolencias por su partida y recordaron su trayectoria profesional.

Se cumplieron ya más de 30 años de la inauguración del Parque de España, una obra monumental y emblemática que, entre otras cosas, logró que los rosarinos y las rosarinas dejemos de darle la espalda al río y que con el paso del tiempo se erigió como el símbolo de la recuperación de la costa y de una nueva forma de concebir el espacio público en nuestra ciudad. Y Quiroga fue un actor fundamental para que esto suceda.

El arquitecto rosarino que estuvo a cargo del proyecto ejecutivo y dirección de obra del edificio diseñado por el catalán Oriol Bohigas y que alberga el centro cultural, el auditorio y el colegio.

Históricamente vinculado al Colegio de Arquitectos de Rosario (CA D2), Quiroga fue profesor en la FAPyD de la UNR y desempeñó una extensa trayectoria que incluye, entre otros trabajos, la proyección y dirección de obras como la sede de la mítica Biblioteca Vigil.

“Urbanísticamente, creo que el acto de trascendencia más grande del Parque España fue el de demostrar que se pueden cambiar modalidades, terrenos y propiedades para un uso público. Por ejemplo, que los galpones que hoy forman parte de un paseo a orillas del Paraná, también nos correspondían a los rosarinos”, había expresado recientemente al periódico del Colegio de Arquitectos.

Quiroga fue director del Museo Castagnino, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNR, profesor de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.

Durante una década integró el Centro de Arquitectos de Rosario y participó de la creación del Colegio de Arquitectos de Rosario. Integró el Centro de Estudios Urbanos con el arquitecto Mongsfeld, condecorado por el Rey de España con la "Orden al mérito civil".

También integró el estudio del arquitecto Hilarón Hernández Larguía, participó de la Comisión de Preservación del Patrimonio urbano de la ciudad y en 2022 fue declarado arquitecto distinguido por el Concejo Municipal de Rosario.