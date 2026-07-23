Murió un futbolista de 22 años que hace días tuvo una gran repercusión por un hecho polémico

Había llegado a Deportivo Riestra para una prueba y se llevó prendas de otros jugadores. Después pagó y evitó así que lo denunciaran

Se llamaba Bruno Bentancor, era uruguayo y tenía 22 años. El futbolista se había formado en Peñarol, uno de los grandes de ese país, pero actualmente jugaba en Deportivo Italiano, en una liga amateur de Uruguay. Este miércoles murió inesperadamente, víctina de un paro cardiorrespiratorio.

Fue el propio club oriental el que oficializó la noticia sobre el deceso del juvenil futbolista. “Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club”, informó en un comunicado. Las circunstancias exactas de la muerte no se difundieron.

La novedad sobre el fallecimiento del jugador causó un fuerte impacto tanto en su país como en Buenos Aires, donde el atacante había cobrado notoriedad en los últimos días tras viajar a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra.

Jugó en Uruguay, Chile y Emiratos Árabes

Bentancor inició su carrera en Fénix y luego pasó a las divisiones inferiores de Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023. Suy carrera continuó en Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos antes de regresar a Uruguay para vestir la camiseta de Deportivo Italiano. En ese equipo disputó cuatro partidos y convirtió dos goles.

Días antes, Bentancor había protagonizado un episodio que circuló mucho en los medios yh las redes. Fue durante una prueba en Deportivo Riestra, de la Liga Profesional argentina. El chico no aprobó y cuando se iba del club las cámaras de seguridad lo registraron tomando prendas pertenecientes a otros futbolistas del plantel y hasta algún trofeo del club.

La situación no llegó a la Justicia porque el jugador abonó el valor de los elementos retirados y el club decidió no presentar una denuncia. Tras resolver ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano.