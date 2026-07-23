¿El café es bueno para el corazón? Qué revela un nuevo estudio internacional

La polémica está instalada hace años: ¿el café es un amigo o un enemigo del corazón? Ahora, un documento publicado por la Asociación Americana del Corazón revela que la cafeína sería una aliada siempre que se tome determinada cantidad y de cierta forma . ¿Es saludable entonces beber entre 3 y 5 tazas diarias de café negro sin azúcar ni aditivos como menciona el trabajo científico? ¿Hay una cantidad máxima recomendada de miligramos de cafeína al día? ¿Se asocia este consumo con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca e hipertensión ?

Para comprender mejor la publicación de la entidad estadounidense, La Capital habló con Gerardo Zapata, médico cardiólogo, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, jefe de la Unidad Coronaria del ICR, quien analizó el estudio.

El médico señaló que el consumo de cafeína tiene beneficios pero también puede ser perjudicial —de acuerdo a las investigaciones vigentes— y por lo tanto es necesario tener en cuenta las cantidades, las características del producto que se consume y la historia clínica de la persona. En definitiva, lo publicado puede servir a modo de guía pero "la relación entre cafeína y corazón es más compleja, y personal", señaló el especialista.

¿Es una buena noticia?

Esta semana, lo que hizo la Asociación Americana del Corazón (AHA, American Heart Association) fue publicar "un documento de toma de posición sobre el consumo de cafeína y las enfermedades cardiovasculares". Si bien en redes sociales o portales de noticias apareció el título "Consumir de entre 3 a 5 tazas de café es beneficioso para el corazón", esa relación "es más compleja, heterogénea en cuanto a beneficios y necesita de un enfoque más personalizado de cada caso, siempre asesorado por un profesional de la salud", destacó Zapata.

“Hasta 400 mg de café al día, no más de 5 tazas, sin azucares ni edulcorantes, ni leche, es decir café negro, podría tener algunos beneficios en el corazón“, señalan en la publicación de 20 julio 2026. Pero aclaran que "dosis mayores o concentraciones más altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energizantes, pueden tener efectos dañinos en el corazón y deberían evitarse", explica el profesional.

Las nuevas investigaciones ofrecen "referencias" sobre las ventajas de consumir café y la salud cardiovascular. Pero el tema es más complicado que simplemente recomendar cuántas tasas beber

Cafeína no solo en el café

Además del café —explicó el médico— la cafeína se encuentra en el té, el chocolate, los refrescos y las bebidas energizantes, y también en los medicamentos de venta libre y recetados. "Se necesita más investigación sobre otros productos con cafeína para comprender el contenido de la cafeína y el impacto de esta en la salud cardiovascular", destalló el cardiólogo del ICR.

Entre los beneficios, los estudios clínicos "demostraron que el consumo moderado de cafeína en el café negro puro se asocia a un menor riesgo de sufrir fibrilación auricular, diabetes tipo 2, derrame cerebral, e insuficiencia cardíaca".

Pero también existen efectos perjudiciales, por ejemplo, sobre el colesterol: "Datos de ensayos clínicos aleatorizados indican que el cafestol, un compuesto presente tanto en el café cafeinado como en el descafeinado, se asoció a niveles más altos de la lipoproteína de baja densidad (también conocida como colesterol) aumentando el riesgo de ateroesclerosis".

El cardiólogo rosarino Gerardo Zapata

Latidos y presión arterial

El café cafeinado "produce más latidos prematuros del ventrículo izquierdo (extrasístoles) y dosis muy altas de cafeína se asociaron con un ritmo cardíaco anormal en personas que, por lo general, se considera que tienen un bajo riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como adultos sanos de menos de 30 años", agregó el experto.

Sobre los efectos de la cafeína en la presión arterial "los estudios mostraron que el consumo de café podría afectar la presión arterial de manera diferente según la cantidad que se consuma. Para las personas con una presión arterial normal, tomar de 1 a 3 tazas por día se asoció con un riesgo aumentado de desarrollar presión arterial alta, mientras que tomar más de 3 tazas al día se asoció a un riesgo menor".

En definitiva, comentó Zapata: "Podemos resumir, sobre el reciente comunicado de la Asociación Americana del Corazón, que si bien las conclusiones de la investigación sugiere que el consumo de cafeína puede estar vinculado con ciertos beneficios para el corazón en algunas personas es importante recordar que no existe una recomendación única para un consumo sano de cafeína".

Respuestas distintas según cada persona

Cada individuo "puede responder a la cafeína de manera muy distinta en función de diversos factores como la edad, los medicamentos, condiciones de salud subyacentes, la genética y la rapidez con la que los cuerpos la metabolizan", mencionó el médico.

"Lo que puede ser una cantidad razonable para una persona podría provocar efectos no deseados en otra. Por lo tanto, es importante que siempre se reciba el asesoramiento de su médico de confianza".