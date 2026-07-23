El folklore de luto: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

El emblemático grupo comunicó el fallecimiento con un sentido mensaje en redes sociales

El folklore argentino está de luto tras conocerse la muerte de Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos. La noticia fue confirmada por el grupo a través de sus redes sociales.

"Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón", expresaron en un comunicado.

"Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción. Gracias por la amistad, por el compañerismo y por todo lo que brindaste", agregaron Los Fronterizos.

"Que Dios te reciba en su gloria y te conceda el descanso eterno. Que vueles alto, querido amigo. Nosotros seguiremos cantando, sabiendo que, de alguna manera, tu voz siempre nos acompañará. Hasta siempre, Alberto José Ovando. Hasta siempre, Fronterizo", cerró la banda.

Quién fue Alberto José Ovando

Alberto José Ovando quedó en la historia del folklore nacional al sumarse a las filas de Los Fronterizos, el reconocido grupo salteño que tuvo más de setenta años de trayectoria.

El músico se sumó a la formación en 2023, momento en que el músico Miguel Mora reorganizó la emblemática agrupación. Ovando tocaba el bombo y la quena, y ocupaba el rol de barítono en el ensamble vocal.