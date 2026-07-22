Investigan la muerte de una nena de 2 años: su madre había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas

La menor murió este lunes en Villa Gesell. Su madre dijo que se broncoaspiró mientras tomaba la mamadera y la Justicia aguarda la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

La Justicia investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida este lunes en Villa Gesell . La menor, que iba a cumplir 3 años el próximo sábado, fue trasladada durante la madrugada al Hospital Municipal sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación practicadas durante unos 40 minutos, los médicos no lograron revertir el cuadro.

Según informaron fuentes oficiales, la madre de la niña dijo al personal de salud que su hija se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, la causa concreta de la muerte deberá ser determinada por la autopsia y por las pericias médico-forenses.

Desde el hospital dieron aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien abrió un expediente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

La investigación tomó mayor repercusión luego de conocerse que la madre de la niña, de 44 años, había sido investigada años atrás por la muerte de otras dos hijas.

En 2018, la mujer fue juzgada junto a su entonces pareja por el fallecimiento de una beba de 11 meses ocurrido en Mar del Plata en 2016. Ambos habían permanecido detenidos durante casi dos años, pero finalmente fueron absueltos.

El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenarlos y que no se había acreditado la existencia de maltrato ni abuso.

En aquel expediente también se analizó la muerte de otra hija de la mujer, una beba de seis meses fallecida en 2013.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. Las muertes fueron atribuidas entonces a complicaciones respiratorias.

Un caso que había tenido repercusión nacional

La causa de 2016 había alcanzado una fuerte exposición pública. Las imágenes de la pareja circularon en medios de todo el país luego de que ambos abandonaran su vivienda y permanecieran ocultos durante varios días tras la muerte de la beba, aunque siempre sostuvieron que eran inocentes.

En paralelo, hubo intervenciones de la Justicia de Familia sobre otros hijos de la mujer, algunos de los cuales fueron dados en adopción o derivados a hogares.

Tras ser absuelta, la mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos, entre ellos la nena que murió este lunes.

La causa permanece abierta y ahora el foco está puesto en los resultados de la autopsia y de las pericias que deberán establecer con precisión qué provocó la muerte de la menor.