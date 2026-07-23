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Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Fue en marzo de 2025 en una casa de Gálvez donde el agresor bloqueó puertas y aberturas. La víctima logró escapar y denunció el caso de violencia de género

23 de julio 2026 · 15:19hs
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El caso de privación de la libertad y violencia de género ocurrió en la ciudad de Gálvez

El caso de privación de la libertad y violencia de género ocurrió en la ciudad de Gálvez, a unos 130 kilómetros de Rosario.

Un joven de 25 años fue condenado a 6 años de prisión por agredir a golpes y mantener privada de la libertad a su pareja embarazada en una casa de la localidad de Gálvez, de donde la mujer logró escapar luego de cinco días. Durante ese lapso, el agresor mantuvo a la víctima encerrada con todas las puertas cerradas con llave y las restantes aberturas bloqueadas con muebles. El acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena en un juicio abreviado.

El trámite se realizó durante una audiencia en los tribunales de Santa Fe. El acusado, Jonatan Kevin Bracamonte, de 25 años, fue condenado a 6 años de prisión por los delitos cometidos en marzo del año pasado. La pena se unificó con una condena anterior que no había terminado de cumplir.

Los hechos ocurrieron entre el viernes 21 de marzo del año pasado y el martes siguiente en la localidad de Gálvez, en el departamento San Jerónimo, a 130 kilómetros de Rosario. En una casa de la primera cuadra de la calle Catamarca, cercana a uno de los accesos a la ciudad por la ruta provincial 66, Bracamonte mantuvo privada de la libertad a su pareja sin desconocer que estaba embarazada, según planteó el fiscal del caso, Julio Lema.

>>Leer más: Violencia de género: lo condenan a pagar 3 millones de pesos por golpear a una mujer y secuestrar a otra

Allí, el ahora condenado mantuvo encerrada a la mujer durante esos cinco días en los que la “agredió en reiteradas oportunidades” y “la atacó con los puños y con un palo en diferentes partes del cuerpo”. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación indicó que los hechos ocurrieron en un claro contexto de violencia de género y que el acusado impuso su superioridad física sobre la víctima, con quien mantenía una relación asimétrica de poder.

Aberturas bloqueadas

Durante la investigación se constató que “había cerrado con llave todas las puertas y había bloqueado las aberturas con muebles”, dijo el fiscal. La situación se extendió hasta que, aprovechando un momento en que el agresor se fue a trabajar, la mujer logró escapar y denunciar lo ocurrido.

La pesquisa por el caso derivó en la condena que dictó este miércoles el juez Sergio Carraro al homologar un acuerdo abreviado entre el fiscal y la defensa de Bracamonte. En ese acto judicial el acusado reconoció su responsabilidad como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada —por tratarse de una persona a la cual le debía respeto particular— y lesiones leves dolosas calificadas. Este último agravante se impuso por haber sido cometido el ataque “en el marco de una relación de pareja, por parte de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género”.

>>Leer más: Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la los delitos y la pena, en tanto que la víctima fue informada de los alcances del acuerdo y expresó su conformidad.

Otros casos, mismo escenario

La misma ciudad donde se registró el caso fue escenario de otros dos episodios de violencia de género y privación ilegal de la libertad cometidos en los últimos nueve meses. Por estos hechos, el pasado 17 de junio un hombre de 64 años fue condenado a 3 años de prisión condicional y a resarcir a las víctimas en 3 millones de pesos.

El acusado, Rosendo Oyarzabal, aceptó la pena en un juicio abreviado en el que también intervino el fiscal Lema. Los hechos ocurrieron con nueve meses de diferencia. El primero fue el 29 de octubre del año pasado, cuando el agresor llevaba como acompañante en su camioneta a una mujer, a quien agredió y le provocó heridas en el rostro y en un brazo en un forcejeo.

El otro fue el pasado 1° de junio. Alrededor de las 22, el hombre pasó a buscar en su camioneta a otra mujer por su domicilio de la ciudad de Gálvez. En un momento, ella intentó descender del vehículo pero Oyarzabal se lo impidió y la trasladó hasta la vecina localidad de López, donde la víctima pudo escapar en un descuido del conductor.

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