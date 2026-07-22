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Central: qué dice el parte médico sobre los tres lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

El club informó sobre la situación de Marco Ruben, Ignacio Ovando y Enzo Copetti. Todos ellos se pierden el debut en el torneo Clausura

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

22 de julio 2026 · 20:13hs
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Marco Ruben marca el paso en la práctica de Central

Celina Mutti Lovera / La Capital

Marco Ruben marca el paso en la práctica de Central, junto a Ignacio Ovando y Gaspar Duarte. Todos trabajando aparte.

El inicio de la competencia de Central en este segundo semestre vino con problemas para varios futbolistas en el rubro lesiones. Por supuesto, también para el técnico Jorge Almirón, quien ya en el debut no pudo contar con esos futbolistas. Ante ese panorama, un poco de luz respecto a la situación de cada uno de ellos.

Minutos antes de que se diera a conocer la nómina de concentrados en las redes oficiales del club, se publicó un parte médico en el que fueron confirmados los problemas físicos que padecen varios integrantes del plantel profesional.

Son los casos de Ignacio Ovando, Marco Ruben y Enzo Copetti. Por estos inconvenientes, los tres quedaron al margen de la citación de Almirón para jugar ante Belgrano, en Córdoba.

>>Leer más: Uno de los objetivos de Central para el semestre parece estar fuera del radar, pero es alcanzable

El parte médico de Central

Con firma del cuerpo médico de Central, el detalle del parte es el siguiente: “Copetti se encuentra evolucionando favorablemente de una lesión muscular en un isquiotibial; Ruben, sobrecarga en un sóleo; Ovando sobrecarga en un aductor”.

La lesión de Copetti data del 8 de julio, cuando Central disputó su primer partido de pretemporada, ante la reserva de Colón en Arroyo Seco. Por lo que lleva dos semanas de recuperación.

>>Leer más: A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

La noticia que más impacto causó fue la de Marco Ruben, sobre todo por la buena pretemporada que había hecho el goleador histórico del club, en la que no sólo jugó los tres partidos amistosos disputados, sino que hizo goles en todos ellos.

Y por el lado de Ovando, otro de los lesionados, hay que resaltar que se incorporó tarde, después de su participación en el Mundial, donde Lionel Sclaoni lo convocó para que trabaje junto al plantel principal.

Las lesiones de Ruben y Ovando no tienen fecha de referencia de cuando se produjeron.

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