El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012

El acuerdo fue firmado este miércoles en Casa Rosada y establece que la provincia asumirá el financiamiento de la ejecución de las obras, así como la conservación y el mantenimiento del corredor vial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron este miércoles la firma del convenio mediante el cual el gobierno nacional delega a la provincia santafesina la gestión integral de la ruta nacional A012.

En este marco y en línea con la decisión tomada por el gobierno nacional, distintos referentes de La Libertad Avanza en la provincia coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas del presidente Javier Milei.

Tras el traspaso, aseguraron que "el desafío de cara a lo que viene es garantizar la continuidad del gobierno y seguir consolidando las ideas de la libertad en la provincia de Santa Fe", al tiempo que remarcaron la importancia de fortalecer el armado territorial y ampliar la representación del espacio en cada distrito.

El acuerdo establece que la provincia asumirá el financiamiento de la ejecución de las obras, así como la conservación y el mantenimiento del corredor vial, mientras que la titularidad y la jurisdicción de la ruta permanecerán en el ámbito del Estado nacional.

Asimismo, se prevé que, en caso de que la provincia decida implementar un sistema de peaje mediante un esquema de concesión, deberá suscribirse un nuevo convenio conforme a lo establecido en el Decreto Nº 253/2026.

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Durante la firma estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales por Santa Fe Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por el gobierno provincial, participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio, respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.