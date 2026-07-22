Incendio en una empresa de cereales de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

Este miércoles por la tarde se registró un incendio en una empresa cerealera de la zona oeste.
El hecho se produjo esta tarde en un silo con soja de Battle y Ordóñez al 6200. Dos dotaciones de Bomberos Zapadores trabajaron en el lugar
Este miércoles por la tarde se registró un incendio en una empresa cerealera de la zona oeste.
Al menos dos dotaciones de Bomberos Zapadores se acercaron a contener las llamas en la cerealera de Battle y Ordóñez al 6200.
Según trascendió, el fuego se produjo en la parte posterior de la empresa, en uno de los silos con soja, aunque cerca de las 19 el fuego ya estaba controlado.
Sin embargo, esta noche los bomberos continuaban en el lugar, realizando tareas de prevención y enfriamiento.
El siniestro, controlado en pocos minutos, no impidió el funcionamiento normal de las actividades en la cerealera.
La apertura de ofertas económicas dejó a siete consorcios interesados en explotar la rutas nacionales 9, 19 y 34, correspondientes al llamado tramo Centro de la Red Federal de Concesiones