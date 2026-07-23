Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Carlos Morales fue encontrado por la policía tras una denuncia. Había sido baleado. Murió pese a los esfuerzos médicos

La víctima del crimen fue asistida en Brandazza y Fontezuela.

Un hombre de 47 años murió este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y así se abrió una investigación sobre un crimen en el barrio Latinoamérica . Fuentes oficiales confirmaron que fue baleado a la medianoche , a pocas cuadras de la sede del Club Provincial.

La policía rosarina encontró a la víctima herida en inmediaciones de Brandazza y Fontezuela . Rápidamente corroboraron que alguien le había disparado y pidieron asistencia médica, pero finalmente falleció después de la atención en el nosocomio municipal.

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó para llevar a Carlos Matías Morales hasta el efector de avenida Pellegrini y Crespo. Casi una hora después del procedimiento, las autoridades recibieron aviso sobre el deceso por las lesiones.

La investigación se inició poco antes de las 00.30, cuando el Comando Radioeléctrico recibió la denuncia sobre un hombre baleado detrás de un contenedor de basura . Ni bien llegaron, lo encontraron tendido sobre la vereda del extremo norte de la calle Brandazza, entre Callao y Rodríguez.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Los médicos de guardia del Heca confirmaron la muerte de Morales a la 1.20 de la mañana. Por entonces estaba claro que le habían disparado cerca de los Fonavi del barrio Latinoamérica, pero no trascendieron testimonios ni evidencia que permita reconstruir cómo fue el ataque.

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A la espera de la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario, la policía indicó que la víctima tenía distintos antecedentes penales. El registro oficial se refiere a causas sobre venta de drogas, robo simple y robo calificado.

El homicidio se reportó en las primeras horas de la madrugada, al norte del barrio Cura. El procedimiento concluyó sin arrestos, de acuerdo a la versión preliminar.