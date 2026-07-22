Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descensos en las temperaturas de Rosario

Las condiciones climáticas de la ciudad se verán modificadas por aire antártico que dominará el sur argentino pero llegará con menos fuerza a Santa Fe

Se espera un nuevo pulso frío en Rosario gracias a la llegada de una masa de aire polar desde la Patagonia.

La inestabilidad que se vive en Rosario por estos días tendrá una pausa este jueves producto del ingreso de un frente frío con aire polar proveniente desde la Patagonia , que se encuentra bajo alerta roja por temperaturas extremas bajas, que provocaron nevadas y mínimas persistentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta roja por frío extremo para el sudeste de Chubut y toda la franja oeste de Santa Cruz . El fenómeno, según explicaron desde el organismo oficial, tiene un efecto "alto a extremo en la salud" y puede afectar a todas las personas , incluso quienes no se encuentren en grupos de riesgo.

Esta masa de aire proveniente de la Antártida comenzará a desplazarse hacia el centro y el norte del país . La misma llegará a la zona de Rosario, pero con menor intensidad.

El alerta emitido por el SMN que contempla a la Patagonia se corresponde, explicó la meteoróloga Vanessa Balchunas a La Capital , con un "ingreso de aire antártico en esa zona, que la afecta con nevadas y mucho descenso de (temperaturas) mínimas de manera persistente ".

De todos modos, la especialista aclaró que ese frío no va a llegar con esa intensidad a Rosario y la región, y detalló: "El frío llegará con masas de aire polar, que sabemos que, en este momento cercano a agosto, no va a ser tan duradero como a principios de julio".

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El SMN marca un nuevo descenso en la temperatura mínima para este jueves luego de los 10º registrados este miércoles: se espera que los termómetros bajen hasta los 8º y que la máxima no pase de los 15º. Además, el cielo estará mayormente nublado durante todo el día.